Le moyen d’améliorer Barcelone est de renforcer la défense

Jetez un œil aux statistiques des équipes en Liga et vous verrez clairement où se trouvent les forces et les faiblesses du FC Barcelone.

Avec 84 buts en championnat, les Catalans ont marqué 19 de plus que l’Atlético Madrid et le Real Madrid, les prochaines meilleures attaques. Mais en matière de défense, le Barça a concédé 14 de plus que l’Atléti, 11 de plus que le Real, et même 5 de plus que Séville. Les blaugrana ont en fait concédé autant que la Real Sociedad.

Il est clair que si le Barça veut améliorer le classement de cette année, il devra le faire en concédant moins, surtout dans les moments inopportuns.

Le manque de concentration a été un problème évident tout au long de la saison, même si des améliorations au choix des joueurs de l’équipe sont peut-être nécessaires pour l’été.

Il est presque certain qu’Eric García signera de Manchester City, mais au-delà, comment la défense sera-t-elle renforcée?

Matthijs de Ligt (Juventus) pourrait peut-être être une cible de transfert de premier plan pour la première fenêtre de transfert estivale de Joan Laporta, mais est-il trop cher? Les Catalans avaient déjà tenté de le convaincre, à l’époque où il jouait pour l’AFC Ajax. Il n’a finalement pas fait ce que son coéquipier de l’époque, Frenkie de Jong, a choisi de ne pas aller au Camp Nou.

Barcelone pourrait jeter un coup d’œil à ses arrières latéraux ainsi qu’à ses arrières centraux, et même au gardien de but (Marc-André ter Stegen sera absent trois mois en raison d’une blessure et la confiance en Neto est relativement faible).

Changer de milieu de terrain pourrait également être une possibilité de donner une couverture pour aider l’équipe à moins concéder. Même l’amélioration de l’attaque pourrait faire cela, pour essayer de repousser l’autre équipe plus loin.

Mais l’une des choses les plus importantes ne serait pas en termes d’individus, mais d’améliorer la façon dont l’équipe défend collectivement. Bien sûr, les individus comptent, mais la défense est souvent quelque chose que vous faites en tant qu’unité. Qu’il s’agisse de mouvements dans le piège du hors-jeu, ou de ne pas donner le ballon dans des situations dangereuses, ou de ne pas perdre votre homme dans un coup franc.

Il n’y a pas de solution facile pour cela, juste des solutions longues et progressives.