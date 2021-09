Le moyen d’économiser 5 000 euros chaque année sans trop d’effort | La vie

Presque tout le monde a des objectifs d’épargne afin d’avoir des finances personnelles aussi confortables que possible. Comment économiser 5 000 euros par mois avec peu d’efforts ? Il existe des pratiques et des recommandations clés.

L’un des principaux objectifs de la vie est de réaliser un grand niveau d’épargne sans aller trop loin avec les finances personnelles.

Lorsque les planificateurs financiers parlent de la façon d’atteindre la liberté financière souhaitée ou l’atteinte des objectifs fixés, ils se concentrent toujours sur 2 points fondamentaux : la planification et la préparation d’un budget. Ce sont des pratiques essentielles pour une épargne à long terme et une bonne santé financière.

Mais concentrés sur des montants précis, beaucoup de gens se demandent comment économiser 5 000 euros par an avec peu d’effort.

En Espagne, nous payons l’une des factures d’électricité les plus élevées d’Europe. Pourquoi cela est-il ainsi? Est-il vrai que les compagnies d’électricité utilisent des astuces légales pour nous faire payer plus cher l’électricité ? Essayons de le découvrir.

Il est vrai que cela peut sembler une tâche très compliquée, au-delà de la réduction des dépenses, de la génération de revenus passifs et d’autres types de stratégies que vous pouvez faire avec votre argent. Cependant, il est intéressant que vous gardiez à l’esprit qu’il s’agit d’un objectif réalisable, tant que vous êtes cohérent avec la planification financière. Au final, il n’en a pas plus que ça.

Sur le plan financier, vous économiserez plus en choisissant bien la durée de votre crédit immobilier qu’en étudiant minutieusement la facture internet. Le premier geste peut vous faire économiser près de 150 000 euros en une seule décision, avec le second, même si vous arrêtez de dépenser 200 euros par an, dans 50 ans vous n’aurez pas économisé plus de 10 000 euros. Ce sont des exemples clairs.

Il existe des processus importants qui peuvent vous aider à économiser ces 5 000 euros par an sans impliquer un surmenage important. Certains seront plus utiles que d’autres, mais il est facile pour la plupart de faire la même erreur : ils demandent beaucoup d’efforts et de persévérance pour obtenir plus tard des résultats moindres.

Dans cette catégorie tombent les astuces pour économiser de l’argent au quotidien avec de petits changements de comportement. Par exemple, prendre du café de la maison au travail. A la fin du mois vous économiserez quelque chose, mais en échange d’un effort plutôt succulent.

Se concentrer exclusivement sur les dépenses des fourmis ne vous laissera pas envie ou volonté de mettre en œuvre celles qui fonctionnent vraiment, avec lesquelles vous économiserez de l’argent sans avoir à consacrer du temps quotidiennement.

Le potentiel d’économies annuelles de 5 000 euros est beaucoup plus large si vous réduisez les dépenses fixes et importantes.

Quelques alternatives pour économiser 5 000 euros par an

Il existe plusieurs alternatives à ce concept de dépenses surdimensionnées. Utiliser des ampoules basse consommation va nous permettre de dépenser 30 euros de moins par ampoule par an. Et si vous étudiez les données, en changeant de fournisseur d’électricité, nous pouvons payer jusqu’à 120 euros de moins par an. Un fait très important compte tenu de l’énorme escalade du prix de l’électricité.

Lorsque vous allez faire l’achat, vous pouvez également économiser. Si au lieu d’aller au supermarché chaque semaine, vous faites vos achats en ligne, vous n’achèterez que ce dont vous avez besoin et vous gagnerez du temps et de l’argent. Ici, vous pouvez économiser jusqu’à 700 euros par an si vous faites une bonne planification.

Et économiser sur internet et mobile ? Il faut juste être attentif et oser changer de prestataire, Avec ce simple geste vous réduisez votre facture de 40%. Même chose avec le mobile : les économies peuvent atteindre 30 %.

Si vous optimisez les outils que vous avez devant vous, avec les plateformes vocales Internet vous continuerez à réaliser de grosses économies sans faire beaucoup d’efforts.

Aussi, lors de la négociation des commissions à la banque et En choisissant le compte courant qui correspond le mieux à votre profil, vous pouvez économiser jusqu’à 150 euros par an. Pendant ce temps, lorsque vous voyagez en voiture, avec le simple geste de partager les sièges vides, vous réaliserez déjà jusqu’à 75 % d’économies sur le trajet global.

Tout s’additionne.

Quelques méthodes d’épargne qui peuvent vous aider à économiser 5 000 euros par an

Il existe quelques aides complémentaires qui peuvent vous donner un câble à épargner en fin de mois et dont la somme totale s’élève à 5 000 euros en fin d’année. Méthodes de sauvegarde et astuces utilisées par de nombreux utilisateurs.

L’une des plus connues est la méthode de l’enveloppe. Elle est idéale pour les dépenses de loisirs mais elle vous servira également pour d’autres domaines comme le shopping. A) Oui, On pense qu’il peut générer une économie en fin d’année de 600 euros.

Une autre possibilité est le jour des factures. Il est principalement utilisé pour les dépenses fixes et est idéal pour mettre de l’ordre dans vos finances.

Il ne vous faudra pas plus de 2 heures pour le démarrer et il peut vous faire économiser jusqu’à 2000 euros en moyenne.

La méthode sur la liste est idéale pour les dépenses ou les ventes d’épicerie. Faire une liste précédente aide à gérer les dépenses. Les économies qui peuvent être assumées, s’élèvent jusqu’à 1 200 euros, environ.

Finalement, Économiser 30% de vos versements extraordinaires est une autre des formules les plus intéressantes pour réaliser une économie de 5 000 euros par an. Cette astuce permet d’éviter de tomber dans le piège d’augmenter ses dépenses et de profiter du potentiel de son salaire. Ainsi, cela peut signifier une économie moyenne par an de 700 euros.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Héctor Chamizo.