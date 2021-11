Le moyen le plus sûr de partager la loterie de Noël sur WhatsApp

11/11/2021 à 16h20 CET

Redaction

La date du tirage de la loterie de Noël approche et comme chaque année, de nombreux Espagnols décident de partager leurs numéros avec d’autres personnes. L’un des moyens les plus courants de le faire est via WhatsApp, donc ces recommandations vous aideront à le faire de manière plus sécurisée.

Maintenant, les traditionnels billets papier pour participer au Loterie de Noël sont relégués, accordant plus d’importance aux autres médias numériques, que ce soit les réseaux sociaux ou les systèmes de messagerie instantanée, selon le groupe DAS.

Il est toujours conseillé de prendre une série de précautions avant de partager via WhatsApp une participation ou un dixième de la Loterie. Tout d’abord, il est recommandé de créer un groupe spécifique pour le cadeau de noël et qu’il y a les contacts qui participent au numéro. De plus, une image du numéro joué doit être envoyée, où toutes les données du dixième sont clairement visibles.

WhatsApp a plus de 22 millions d’utilisateurs en Espagne, 45% de la population, ce qui place le pays en leader européen dans l’utilisation de l’outil. Cet outil, capable de connecter des personnes qui se trouvent à des milliers de kilomètres, permettra ce Noël de réunir des familles ou des amis qui perpétuent la tradition de jouer le même numéro entre tous.

Le Dle dépositaire devrait prendre des mesures de précaution, puisqu’il n’est pas seulement responsable du montant proportionnel d’acquisition du numéro, mais aussi de la récompense que je pourrais toucher. Pour cette raison, il est recommandé que le dépositaire, en cas de perte du dixième, dépose une plainte auprès des autorités de police, en identifiant le numéro, la série et la fraction.

Recommandations et astuces

1. Créer un groupe WhatsApp nouveau à l’occasion de Cadeau de Noël.

2. De la même manière, ils devront être y compris les contacts de toutes les personnes qu’ils vont se partager les dixièmes.

3. En créant le groupe et en incluant tous ses membres Un dossier doit être envoyé avec la photo du dixième qui est partagé. L’image doit être claire et nette pour que le nombre puisse être lu sans problème et ainsi éviter de futures complications.

Quatre. Le groupe doit contenir un message confirmant le nom de la personne responsable du dixième. C’est-à-dire de la personne qui va garder et garder le billet.

5. Enfin, il est recommandé avoir tous les messages correspondants stockés au dit groupe WhatsApp. Bien que les dixièmes soient généralement partagés avec des personnes de confiance, vous devez toujours bien vous couvrir contre d’éventuelles fraudes ou escroqueries.