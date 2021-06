Le Moyen-Orient cible un marché à fort potentiel de crypto-monnaie

in

De plus en plus de pays du Moyen-Orient parient sur les crypto-monnaies, malgré leur forte volatilité, qui peuvent battre les investisseurs.

Le premier fonds Bitcoin au Moyen-Orient a été coté au Nasdaq Dubaï mercredi dernier, qui a été lancé par 3iQ, l’une des plus grandes sociétés de gestion de fonds d’actifs numériques au Canada, et ses actifs sous gestion valent plus de 1,5 milliard de dollars.

Cette fois, la double cotation du fonds Bitcoin sur le Nasdaq Dubaï offre aux investisseurs du Moyen-Orient des opportunités d’investissement directement liées au Bitcoin.

Le gestionnaire de fonds communs de placement canadien 3iQ Corp. a annoncé qu’il avait reçu l’approbation d’une audience publique de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) en octobre 2019. Le fonds à capital fixe Bitcoin sera admis à la négociation sur une grande bourse au Canada.

Au-delà de la première fois, Israël a également mené un test pilote et envisage sérieusement de mettre en œuvre une CBDC numérique Shekel.

D’autres pays de la région du Moyen-Orient ont également participé à divers niveaux de projets de crypto-monnaie. Les Émirats arabes unis (EAU) ont lancé une plate-forme de financement du commerce basée sur la blockchain appelée UAE Trade Connect (UTC) pour lutter contre les crimes économiques tels que le blanchiment d’argent, la sous-facturation et la fraude.

Alors que la crypto-monnaie a progressivement pénétré le Moyen-Orient, le degré élevé de volatilité du marché des crypto-monnaies a également attiré l’attention des investisseurs et des autorités compétentes.

Le directeur exécutif de la Qatar Investment Authority, Mansoor Bin Ebrahim Al Mahmoud, a déclaré au Qatar Economic Forum de Bloomberg que :

“Les crypto-monnaies ont besoin d’un peu de maturité avant de se faire une opinion sur l’investissement.”

En ce qui concerne la crypto-monnaie plus conventionnelle, Bitcoin, elle a atteint un niveau record de 64 854 $ le 14 avril de cette année, et est maintenant tombée à la moitié de son prix. Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin se négociait à 34 943 $ en intrajournalier, augmentant de plus de 5%, selon CoinmarketCap.

Source de l’image : Shutterstock