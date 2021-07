Le MPME d’Amazon et d’autres vendeurs en Inde disposeront d’un espace équivalent à 120 terrains de football pour stocker les commandes

Amazon fait face à une enquête antitrust avec Flipkart par l’organisme de surveillance de la concurrence Competition Commission of India (CCI) pour des allégations concernant des pratiques anticoncurrentielles. (Image : blog Amazon Inde)

Logistique pour les MPME : Avant la saison des fêtes de cette année, Amazon prévoit de plus que doubler son réseau de centres de distribution en Inde avec l’expansion de ses neuf centres existants et le lancement de 11 nouveaux centres. L’expansion augmentera de 40 % la capacité de stockage dans les centres de distribution de l’entreprise, tandis que la capacité de stockage totale s’élèvera à 43 millions de pieds cubes pour ses vendeurs de 8,5 lakh, dont la majorité sont des MPME. L’annonce faite par Amazon jeudi a indiqué que le réseau s’étendrait sur une superficie de plus de 10 millions de pieds carrés, soit plus que la superficie de 120 terrains de football. « Un réseau de distribution étendu permettra aux vendeurs de minimiser leurs dépenses en capital et de se concentrer sur la sélection des clients, tandis qu’Amazon les assiste dans le stockage, le traitement et la livraison de leurs commandes. »

« Enthousiasmé par le plan d’expansion de notre réseau de distribution à travers l’Inde, avant les fêtes de fin d’année. En plus d’offrir 43 millions de pieds cubes d’espace de stockage à nos vendeurs, cela créera des dizaines de milliers d’opportunités de travail directes et indirectes », a tweeté Amit Agarwal, vice-président principal et directeur national d’Amazon India. Les nouveaux centres seront basés dans le Maharashtra, le Gujarat, le Bihar, l’Assam, le Rajasthan, le Bengale occidental, l’Uttar Pradesh, le Telangana, le Tamil Nadu et le Karnataka. Amazon a déclaré que certains de ces centres de distribution seront prêts avant son événement de vente Prime Day, qui aura lieu les 26 et 27 juillet, tandis que les autres seront opérationnels avant la saison des fêtes.

«Je suis heureux de voir les investissements ciblés d’Amazon dans les États indiens dans la construction et la mise à l’échelle de l’infrastructure de pointe. Cela jouera un rôle essentiel pour aider les MPME à sortir des perturbations économiques de la pandémie de COVID-19 et à accélérer leur cheminement pour devenir des entrepreneurs numériques », a déclaré le communiqué d’Amazon citant Amitabh Kant, PDG de Niti Aayog.

Amazon, qui fait face à une enquête antitrust avec Flipkart par la Commission de surveillance de la concurrence de l’Inde (CCI) pour des allégations de pratiques anticoncurrentielles, avait récemment annoncé le lancement de son premier Digital Kendra à Surat, dans le Gujarat, pour la numérisation des MPME locales. Le centre hors ligne doit aider les MPME à prendre conscience de la vente en ligne, à bénéficier de services tiers tels que l’assistance en matière d’expédition et de logistique, l’assistance au catalogage, les services de marketing numérique, la TPS et l’assistance fiscale pour établir leur présence en ligne. Selon Amazon, il a numérisé au total 2,5 millions de MPME en Inde depuis son incursion en Inde en 2013.

