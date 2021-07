Le MPPSC tiendra des examens préliminaires le 25 juillet

in

Les préliminaires des services de l’État de la Commission de la fonction publique du Madhya Pradesh (MPPSC), qui avaient été reportés à deux reprises en raison de l’épidémie de COVID-19, auront désormais lieu le 25 juillet, a déclaré mercredi un responsable.

Bien que le nombre de cas de COVID-19 dans l’État ait diminué, le MPPSC, par mesure de précaution, a décidé de demander une déclaration aux candidats, indiquant qu’ils ne sont pas infectés par le virus.

Les candidats doivent signer une déclaration dans les centres d’examen qu’ils ne sont pas infectés par le coronavirus, a déclaré Ravindra Panchbhai, officier en service spécial du MPPSC.

Alors qu’aucun candidat n’a jusqu’à présent informé la commission de son infection, par mesure de précaution, 64 centres spéciaux ont été mis en place dans 52 districts, où les candidats infectés peuvent se présenter séparément à l’examen, a déclaré le responsable.

Au moins 1 011 centres ont été mis en place pour les préliminaires, a-t-il déclaré, ajoutant que l’examen se déroulera conformément à tous les protocoles COVID-19 et que les candidats seront autorisés à apporter leurs propres bouteilles d’eau et désinfectants.

Au total, 3 44 491 candidats se présenteront aux examens, qui se tiendront en deux sessions le 25 juillet, a indiqué le responsable.

L’examen avait été reporté à deux reprises dans le passé en raison de la pandémie. Auparavant, il était prévu le 11 avril puis le 20 juin, a-t-il ajouté.

