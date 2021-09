Le MSP écossais critiqué par les travaillistes et les conservateurs pour avoir répondu sur Google – « Farcical ! » | Politique | Nouvelles

in

Le MSP de l’Aberdeenshire East a suscité l’indignation après avoir choisi de Google la réponse à une question lors d’un débat à Holyrood. Gillian Martin, qui siège au comité de la santé, des soins sociaux et des sports au nord de la frontière, a tenté de répondre à une question sur les boîtes de nuit.

Cependant, Mme Martin a apparemment eu du mal à fournir une réponse.

Au lieu de cela, elle a sorti son smartphone et a fait une recherche sur Google pour trouver la définition de Moray Council d’une boîte de nuit.

Le SNP MSP, qui a vu sa majorité dans l’Aberdeenshire West réduite de près de 6 000 à un peu moins de 2 000 lors des récentes élections à Holyrood, semblait être loin d’être la politicienne la plus compétente en technologie alors qu’elle faisait plusieurs visages perplexes et inclinait son téléphone du paysage au portrait.

Martin a déclaré: “Je l’ai en fait parce que j’ai en fait celui du Conseil de Moray ici.

Bon dieu. Le SNP élabore une politique en google en direct au Parlement. Ce n’est pas une façon de faire des lois qui auront un impact sur des millions de personnes. Grotesque. pic.twitter.com/v8qCPNHZid – Michael Marra MSP (@michaeljmarra) 9 septembre 2021

« Si vous me donnez une minute et que je l’appellerai sur mon téléphone. »

Après avoir finalement trouvé sa définition, le MSP de l’Aberdeenshire West a ajouté: “Il est dit que” la fonction principale peut inclure la danse, aura plus de personnes debout que assises, serait ouverte de 1h du matin à 5h du matin “.

“C’est le Conseil de Moray avec une liste de choses.

“Le Conseil de l’Aberdeenshire en a un aussi.”

La vue d’un député du SNP cherchant sur Google “qu’est-ce qu’une boîte de nuit” pour répondre à une question que le vice-premier ministre n’a pas pu, quelques minutes avant d’être invité à voter pour restreindre l’accès à ces lieux, résume parfaitement le désordre que la législation du SNP est devenu dans le Parlement écossais. – Jamie Greene MSP (@jamiegreeneUK) 9 septembre 2021

Plus tard, Mme Martin a ajouté qu’elle ” avait du mal ” à penser à des boîtes de nuit dans l’Aberdeenshire, car elle est plutôt un ” vieil oiseau qui reste à la maison “.

Mais elle n’a pas eu besoin de chercher plus loin que Michael Gove, le député conservateur de Surrey Heath en Angleterre, pour obtenir une réponse.

Le chancelier du duché de Lancaster, 54 ans, a été vu en train de s’éclater sur des airs techno percutants lors d’une visite dans une boîte de nuit de Granite City il y a quelques semaines à peine.

Le faff de 30 secondes n’a pas été bien reçu par certains des collègues MSP de Mme Martin.

Michael Marra, un député travailliste du nord-est de l’Écosse, a publié l’intégralité de l’incident sur sa page Twitter.

Il a écrit à côté de la vidéo : « Bon Dieu.

“Le SNP élabore une politique en google en direct au Parlement.

“C’est maintenant une façon de faire des lois qui auront un impact sur des millions de personnes.

“Grotesque.”

Et la réaction a semblé suggérer un certain consensus entre les partis entre les groupes unionistes autrement divisés.

Jamie Greene, le député conservateur de l’ouest de l’Écosse, a déclaré à ses abonnés sur Twitter : restreindre l’entrée dans ces lieux, résume parfaitement le chaos que la législation SNP est devenue au Parlement écossais. »

Le collègue conservateur de Greene dans les Highlands et les îles, Jamie Halcro Johnston, a choisi de profiter de l’occasion pour fouiller le SNP et les partisans de l’indépendance écossaise.

En publiant une photo d’une Mme Martin apparemment confuse, il a sous-titré un tweet: “Quand la recherche sur Google, les arguments en faveur de l’indépendance tournent mal.”

Plus tôt dans la journée, un nouveau sondage d’opinion a révélé non seulement que les électeurs écossais ne veulent pas d’un deuxième référendum sur l’indépendance, mais que s’il y avait un autre vote, les Écossais reviendraient de manière décisive au Royaume-Uni.

Le sondage, mené par Survation, a placé le soutien à l’indépendance à seulement 43% et a révélé que 57% des Écossais voteraient pour rester au Royaume-Uni.

En 2014, lorsque les électeurs écossais se sont rendus aux urnes, la marge était légèrement plus étroite, avec 55 % de votes « Non » à l’indépendance et 45 % de votes « Oui ».