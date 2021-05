Le ‘Mudo’ part en larmes et heureux d’avoir tout donné “dans un club” unique “

25/05/2021 à 18:01 CEST

L’international argentin Franco ‘Mudo’ Vazquez il a dit au revoir ce mardi avec émotion et en larmes de Séville, après cinq saisons (2016-21), et a affirmé qu’il était reconnaissant et “très heureux” et “avec la tranquillité” d’avoir donné “tout ce qu’il avait” dans un club ” unique “et cela” sera toujours très spécial “pour lui.

“Il y a eu beaucoup de sensations confrontées. Je suis heureux d’être ici depuis tant d’années et d’être entré dans l’histoire de Séville, en remportant une Ligue Europa (2019-20) et en atteignant les quarts de finale de la Ligue des champions”, a-t-il souligné. dans la roue de presse de ses adieux Mudo Vázquez, qui a assuré qu’il reviendrait comme “un fan de plus” et a souhaité que “ce club continue de grandir, réalisant des choses importantes” et “de plus en plus grand”.

Le milieu de terrain argentin (Tanti -province de Cordoue, 22 février 1989), visiblement ému, a indiqué avoir fait ses adieux à ce qui était sa «maison» pendant cinq ans, depuis son arrivée à l’été 2016 aux mains de l’ancien sélecteur. de son pays Jorge Sampaoli, une période au cours de laquelle il a passé «des moments heureux et pas d’autres».

“Mais toujours avec la tranquillité d’avoir tout laissé sur le terrain, bien sûr à ma manière, avec ma façon d’être et de comprendre ce jeu. J’ai toujours essayé de défendre ce bouclier au maximum et d’être à la hauteur de ce qu’il signifie. . jouer pour cette équipe “, a-t-il souligné Franco Damian Vazquez, à qui Séville a donné un maillot encadré du numéro 198, ses matchs en tant que joueur de Séville.

le Muet, 32 ans et qui est venu à Séville de la Palerme italienne, a remercié “pour les applaudissements et pour le soutien” reçu “, et aussi pour les murmures”, puisque cela l’a aidé “à être un meilleur joueur” et à “avoir son pieds sur terre », et il a dit qu’il était parti« avec la conscience claire d’avoir été une personne bonne, humble et travailleuse ».

“J’aurais aimé le faire ressentir la chaleur du stade. Merci à Pepe Castro (président) et Monchi (Ramón Rodríguez, directeur sportif) de m’avoir permis de défendre ce maillot. Aussi à ma famille, ma femme, qui, avec leurs paroles, cela l’empêchait de baisser les bras », at-il ajouté.

Dans son stade sevillista, le milieu de terrain argentin a eu une plus grande importance dans les premières campagnes, Même si dans le dernier il n’a disputé que 22 matchs (15 en Ligue, 4 en Ligue des champions, 2 en Coupe et en Super Coupe d’Europe), avec un seul but inscrit, au talon, contre Elche.

En ce qui concerne sa philosophie de jeu et le soi-disant «mudisme», il a indiqué que c’est peut-être à cause de sa façon de jouer et qu’il a toujours essayé de le faire «de la même façon, en s’amusant», il a admis qu’avec son premier club, Belgrano, “Séville sera le plus aimé” de sa carrière et assure qu’il n’a encore “rien décidé” de son avenir et, sans écarter l’Espagne, il veut “y réfléchir”.

Lors de l’événement, coïncidant avec l’adieu au but tchèque Tomas Vaclík et dans lequel ils étaient accompagnés de ses coéquipiers, le président de Séville et son directeur sportif, Castro a rappelé qu ‘”il y a cinq ans un gaucher en velours est arrivé”, à la que ils “appellent Mudo”, mais ça s’en va “faire beaucoup de bruit”.

“C’est un joueur vertueux et unique. Son football fait déjà partie de l’histoire du Sevilla FC. Dans 50 ans, nous continuerons à parler du Mudo. La mutualité est déjà une tendance à Séville, elle a pénétré une grande partie de nos supporters. Non Il est facile de rentrer au cœur du sevillismo No Mudo, no party & rdquor;, a affirmé le président.

Pour sa part, Monchi a admis qu’il est “un” mudista “convaincu et convaincu de la philosophie que le” mudisme “représente”, et qu ‘”aujourd’hui une partie de l’histoire la plus récente du Sevilla FC est en train de partir”, un joueur qui est “un artiste magnifique, mais une meilleure personne & rdquor;.

La technique Julen LopeteguMoi, à travers une vidéo, je l’ai également remercié. “Vous ne parlez pas beaucoup, mais vous avez un cœur immense, un grand professionnel et un grand footballeur. J’ai l’épine de ne pas avoir tiré le meilleur parti de vous. L’équipe dans laquelle vous allez aura de la chance. Que votre vie aille. magnifiquement, voici un ami. », a-t-il affirmé. .