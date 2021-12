Le multijoueur classé de Halo Infinite est déprimant en ce moment

Capture d’écran : 343 industries/Microsoft

Le classement n’est jamais pour les faibles de cœur, mais généralement, c’est parce que vous devez faire face à un tas de durs à cuire comme vous. Dans Halo Infinite, cependant, je ne fais pas autant rage contre mes coéquipiers ou mes performances que dans le mode lui-même.

Pour une raison quelconque, il n’est pas inhabituel pour moi de rejoindre un match classé qui est complètement déséquilibré. Si j’ai de la chance, ce sera en 3v4. Si Dieu me déteste ce jour-là, ce sera un 2v4, avec moi dans la plus petite équipe bien sûr. Et, contrairement au jeu rapide, le classement ne remplit pas seulement la place avec un bot ou un autre joueur. Vous êtes coincé avec ce que le jeu vous a donné. Il est possible que parfois, vous vous retrouviez dans un match non pourvu parce que quelqu’un est parti en cours de route. Mais pour autant que je sache, il n’y a aucun moyen de rejoindre un match classé, que vous vous soyez déconnecté volontairement ou par accident. Et le jeu ne fait apparemment aucun effort pour remplir ces emplacements vides avec d’autres joueurs, vous laissant jouer un match sans espoir.

Pour la plupart des modes, cette réalité déséquilibrée est totalement impraticable. Vous ne pouvez pas raisonnablement vous attendre à marquer dans Stronghold, le mode où vous devez capturer et maintenir plusieurs bases, sans une équipe complète, par exemple. Slayer, le mode qui revient à faire le plus de victimes, pourrait théoriquement voler – il y a moins de personnes dans votre équipe à tuer par l’ennemi, ce qui signifie qu’il lui sera difficile de marquer. Du moins, si vous faites attention.

Mais pour la plupart, un match classé non rempli est complètement déprimant et démoralisant. Il ne suffit pas que vous soyez sur le point de vous faire écraser, non : vous allez être puni sans avoir aucune chance en premier lieu. Les choses comptent réellement dans ce mode, après tout, et le jeu essaie de vous placer dans un écosystème rempli de personnes de votre niveau de compétence approximatif. Le pire, c’est qu’il n’y a aucun moyen réel qu’il n’y ait pas assez de personnes pour remplir ces créneaux. Halo Infinite est le jeu de tir du moment ; vous ne pouvez pas me dire qu’il n’y a pas assez de gens qui y jouent pour remplir un ou deux créneaux.

Techniquement, ce à quoi nous jouons tous en ce moment est appelé une « bêta » par 343 Industries. La chose « complète » tombe mercredi, ce qui est bientôt, bien que le jeu ait pu prendre les informations de votre carte de crédit même dans son état actuel. D’après ce que le développeur a dit dans le passé, il semble qu’il y ait un certain nombre d’améliorations multijoueurs à venir, telles que des listes de lecture étendues avec plus de modes. Et dans ce cas, 343 est bien conscient qu’il y a un problème.

Il y a quelques jours à peine, le responsable de la conception, Jerry Hook, a déclaré que les développeurs se pencheraient sur des ajustements, et le concepteur multijoueur en chef Andrew Witts a confirmé que ce processus était déjà en cours. Nous ne savons pas encore si le lancement de mercredi a aidé à classer spécifiquement, mais nous espérons. Kotaku a contacté Microsoft pour plus de détails, mais n’a pas eu de réponse immédiate à temps pour la publication.