Le multijoueur crossplay gratuit de PUBG expliqué pour PS4, Xbox et PC

PUBG est devenu un jeu gratuit et les nouveaux arrivants seront satisfaits du statut multijoueur crossplay et multiplateforme de PlayerUnknown’s Battlegrounds sur PlayStation, Xbox et PC.

La mise à jour 15.2 est sortie et les développeurs ont partagé les notes de mise à jour. La mise à jour offre de nombreux avantages, notamment des drones et des modes de didacticiel très utiles qui présentent le jeu aux nouveaux joueurs tout en aidant les joueurs établis à devenir encore meilleurs.

C’est l’un des meilleurs jeux de bataille royale disponibles et la bonne nouvelle est que tout le monde peut désormais y jouer gratuitement.

PUBG est-il gratuit ?

PUBG est désormais gratuit sur PlayStation, Xbox et PC.

Quant à savoir pourquoi les champs de bataille de PlayerUnknown sont devenus disponibles gratuitement, le directeur créatif Dave Curd a déclaré à Gamerant qu’il ne s’agissait pas d’une réponse à des concurrents tels que Fortnite et Apex Legends. Au lieu de cela, c’est une opportunité de développer la communauté et de « voir des développements que nous n’avons peut-être pas vus avec le précédent modèle de paiement pour jouer ».

Les nouveaux arrivants peuvent télécharger le jeu gratuitement dès maintenant sur les magasins PSN, Microsoft et Steam. Ceux qui ont acheté le jeu recevront un pack commémoratif qui comprend la mise à niveau Battlegrounds Plus pour le mode classé, des matchs personnalisés et des skins en jeu.

PUBG a-t-il un jeu croisé ?

PUBG est crossplay mais n’a que le multijoueur multiplateforme entre PlayStation et Xbox.

Cela peut sembler étrange pour les nouveaux arrivants, mais la communauté de PlayerUnknown’s Battlegrounds est principalement satisfaite de cette restriction. Selon Reddit, où les joueurs ont massivement rejeté l’idée d’ajouter un jeu en ligne entre consoles et PC, la situation n’est pas souhaitée car il n’y a pas d’aide à la visée.

Non seulement cela, mais il y a aussi la suggestion que ceux qui utilisent une souris ont un plus grand avantage que les joueurs qui utilisent un contrôleur.

Comment fonctionne le multijoueur multiplateforme

Le multijoueur multiplateforme n’est disponible qu’entre PlayStation et Xbox car la version PC est sur un serveur différent.

Si vous décidez de télécharger la version mobile du jeu, vous pourrez profiter de l’action entre iOS et Android, mais vous ne pourrez pas jouer avec la console et les ordinateurs.

Même si certains joueurs seront déçus par le manque de gameplay entre consoles et PC via Steam, c’est sans doute pour le mieux. La PlayStation et la Xbox sont un terrain de jeu égal alors que celles sur les ordinateurs auraient des avantages.

