Le multijoueur de Halo Infinite, comme le disent les critiques de Steam

À ce stade, il est presque comique que Halo ait été autrefois traité comme un second violon sur PC. De nos jours, c’est un poids lourd indéniable. Exemple concret : plus tôt cette semaine, Microsoft a publié une version bêta du mode multijoueur de Halo Infinite sur Xbox et PC. Il a instantanément grimpé en flèche dans les charts Steam, dépassant plus de 270 000 joueurs simultanés à un moment donné.

Le succès fulgurant de Halo Infinite peut être attribué à un certain nombre de facteurs. D’une part, son multijoueur est basé sur un modèle de jeu gratuit. D’autre part, il s’agit de la première version entièrement nouvelle du développeur 343 Industries en plus d’une demi-décennie. Un trio de tests techniques réussis au cours de l’été a donné au jeu un buzz positif pour le lancement. Et il a sans aucun doute suscité un regain d’intérêt à la suite d’une annonce surprise qui, bien que largement répandue le week-end précédent, était véritablement excitante. (La sortie complète de Halo Infinite, y compris la campagne définitivement pas gratuite, est prévue pour le 8 décembre.)

Alors, maintenant que le multijoueur de Halo Infinite est entre les mains des joueurs Steam, quel est le consensus ? Au moment d’écrire ces lignes, uniquement par les chiffres, 17 000 des près de 23 000 avis sont marqués positifs, ce que Steam qualifie de « plutôt positif ». Mais creusez dans les détails, et une histoire différente émerge.

Une grande partie des critiques concerne la passe de combat glaciale et insatisfaisante du jeu. Vous voyez, vous ne pouvez augmenter le niveau de la passe qu’en complétant des défis, dont certains sont incroyablement insaisissables (par exemple, « Tuez 10 ennemis avec cette arme qui refuse tout simplement d’apparaître. ») Les développeurs de 343 Industries ont rapidement changé de cap, instituant des défis quotidiens qui vous donner de l’XP simplement pour terminer des matchs et alléger les exigences pour les hebdomadaires. Mais les premières impressions sont ce qui compte le plus pour un jeu, en particulier un jeu en ligne visant à atteindre des millions de joueurs. Les joueurs de Steam ont déclaré que la passe de combat les rendait « tellement en colère », l’a qualifié de « grave douleur » et « [string of keyboard characters that indicate someone flipping a table]. «

D’un autre côté, c’est Halo dont nous parlons. La plupart des joueurs vont l’adorer pour, eh bien, être « Halo, mec ». La sortie surprise a en effet suscité des éloges – une décision commerciale qu’un joueur a décrite comme un « mouvement du Tchad ». D’autres ont déclaré que jouer à Halo Infinite était « comme au bon vieux temps », en ce sens qu’ils ont tergiversé après une mission pour jouer un tour, puis ont brûlé 10 heures sans s’en rendre compte. (Idem.) Et, naturellement, quelqu’un a simplement donné une critique positive avec ce que je pense être censé être une vocalisation du thème Halo.

Ici, comme le dit le domaine fascinant et fiable de la page de critique de Steam, se trouve Halo Infinite.

