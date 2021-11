Le multijoueur de Halo Infinite est une belle danse

C’est une question de timing. Dans la grande majorité des jeux FPS en ligne modernes, le vainqueur est décidé par qui voit qui en premier. Visez le viseur, appuyez sur la gâchette et regardez-les tomber au sol. Quelques secondes plus tard, c’est vous qui laissez tomber alors que quelqu’un vous rend la pareille.

Halo Infinite est construit différemment.

Je suis tombé amoureux de Halo il y a quelques jeux. Pour moi, j’avais l’impression que la série avait perdu sa magie avec son développeur d’origine, Bungie. Le lancement multijoueur de Halo Infinite est le nouveau développeur de la série, 343 Industries, ce qui me prouve le contraire.

Il y a quelque chose de beau dans la danse mortelle de Halo Infinite. Lorsque vous êtes en tête-à-tête avec un ennemi, peu importe les armes que vous possédez tous les deux, on a généralement l’impression que le meilleur joueur a gagné. Bien sûr, un clip complet d’un aiguilleur vous fera exploser dans une mort cristalline, mais vous disposez de quelques secondes pour briser leur ligne de mire, les forçant à recharger avant de renverser la vapeur. Les roquettes peuvent sembler surpuissantes, mais vous pouvez toujours sauter par-dessus – ou, mieux encore, les renvoyer sur votre attaquant avec un marteau à gravité.

J’adore la danse Halo. J’adore le pousser et le tirer. Si quelqu’un vous tombe dessus, tout ce que vous avez à faire est de trouver de l’espace et de récupérer vos boucliers – dès qu’ils se chargent, vous vous retournez et devenez l’agresseur. Il s’agit plus de mouvement que de viser, d’effectuer des feintes subtiles avant de changer de direction dès que vous êtes hors de vue pour surprendre votre adversaire à glisser.

Regardez cette feinte (30 secondes) lors d’une capture de drapeau de dernière minute – c’est la tension la plus intense :

Un embrayage bonus en CTF #HaloInfinite #XboxShare pic.twitter.com/5O510ARHdO – Kirk McKeand (@MckKirk) 20 novembre 2021

Ensuite, il y a le changement d’arme. En dehors des modes classés, tout le monde commence avec un fusil d’assaut standard et un pistolet. Mettez un clip complet dans quelqu’un avec le fusil d’assaut et vous le sortirez probablement, mais vous pouvez rapidement passer à votre pistolet pour l’achever si vous échouez de peu – s’il choisit de recharger, vous gagnez. Parfois, cela vaut même la peine de le faire dans l’autre sens, car le pistolet est plus précis à mi-distance que le fusil d’assaut – adoucissez-les avant qu’ils n’atteignent la portée effective, passez au fusil d’assaut et regardez-les se déplacer au sol.

Lorsque vous vous débrouillez bien, vous entrez dans un état de flux zen semblable à la sensation que vous ressentez en jouant à des jeux d’arcade de synesthésie. Vous vous déplacez, tirez, tournez, sautez, récupérez des armes spéciales sur des râteliers et des ennemis tombés et défoulez l’opposition avec un arsenal en constante évolution – vous vous sentez comme un héros d’action.

J’ai toujours compris #HaloInfinite #XboxShare pic.twitter.com/vwnbfD2dXM – Kirk McKeand (@MckKirk) 20 novembre 2021

À certains égards, Halo me rappelle un jeu de combat. Lorsque vous êtes face à un seul adversaire, vous jouez au footsie, vous testez tous les deux la portée pour voir si vous pouvez intervenir en toute sécurité pour une attaque au corps à corps de dernière minute. Un spartiate entièrement blindé tombera en deux coups de mêlée (sauf si vous le frappez à l’arrière de la tête, ce qui le tue en un), mais il n’en faut qu’un si vous les adoucissez d’abord avec des balles. La clé de la victoire est souvent de savoir quand vous pouvez combler l’écart en toute sécurité et porter le coup final avant eux.

Je n’ai même pas encore mentionné les grenades. Halo Infinite désigne les armes à feu, les grenades et les attaques de mêlée comme le «triangle d’or» – utilisez les trois efficacement et vous gagnerez plus de combats que vous n’en perdez. Si un ennemi se cache dans un coin pour reconstituer ses boucliers, lancez une grenade après lui pour retarder la recharge ou les achever. Si vous reculez au bord d’une colline, lancez une grenade pour attraper un poursuivant. Verrouillez les zones avec des explosions et collez les gens avec des grenades à plasma pour une mise à mort garantie. Regardez ceci – si satisfaisant :

Meilleur bâton que j’ai jamais eu pic.twitter.com/ZDSQDDTXNJ – Dave (version 🅱️ald) (@OThreens) 20 novembre 2021

Même le sprint est réfléchi ici. Plutôt que d’être simplement utile pour une traversée plus rapide, c’est un outil de tromperie. Le sprint révèle votre position sur le radar, ce qui peut sembler un peu injuste jusqu’à ce que vous appreniez à l’utiliser à votre avantage. Sprintez dans un couloir, faites demi-tour et revenez en courant dans le sens où vous êtes venu avant de revenir dans le même couloir depuis le côté – vous prendrez quelqu’un au dépourvu si vous le chronométrez bien. Il y a des nuances tactiques derrière chaque mécanique ici, et toutes sont liées au timing – savoir quand pousser et quand tirer.

Chacune des cartes est conçue pour que chacun ait un partenaire de danse. Vous êtes parfois en infériorité numérique, mais la majorité de vos combats sont des duels dans les modes en petite équipe. Les cartes sont conçues pour circuler. Les combats se terminent rapidement et les boucliers se régénèrent peu de temps après, vous avez donc toutes les chances d’éviter d’être tiers.

Après des années de tireurs militaires, Halo Infinite est le coup de poing à l’arrière de la tête dont le genre FPS avait besoin. Oui, il y a quelques problèmes avec la progression de la passe de saison et ce serait bien de pouvoir sélectionner des modes de jeu, mais c’est rafraîchissant de jouer à un jeu de tir avec une profondeur réelle au-delà de viser et d’appuyer sur la gâchette.

Écrit par Kirk McKeand au nom de GLHF.

