Le multijoueur de la trilogie Tomb Raider expliqué pour le jeu gratuit Epic Games

La trilogie Tomb Raider a été confirmée comme le dernier jeu gratuit d’Epic Games pour décembre 2021 et certains joueurs se demandent s’il s’agit d’un jeu multijoueur.

Ce fut un mois incroyable pour la communauté PC grâce à la sélection de cadeaux. Cela a inclus de nouvelles versions sur EGS telles que Mages of Mysteria à des mastodontes déjà établis tels que Prey et Control.

Bien qu’il ait été impossible de résister à toutes les offres, c’est sans doute le meilleur de tous car il s’agit de trois grands titres à la fois.

JANVIER: Toutes les sorties de jeux vidéo pour janvier 2022 Tomb Raider : Definitive Survivor Trilogy | Bande-annonce de lancement

La trilogie Tomb Raider est-elle multijoueur ?

La trilogie Tomb Raider est multijoueur.

Le premier opus de Square Enix dans leur redémarrage moderne a un mode qui permet jusqu’à huit personnes. C’est à peu près mort depuis le lancement original du jeu en 2013, mais j’espère qu’il y aura un peu de renouveau après le lancement gratuit de la trilogie sur la boutique Epic Games.

Il n’y a pas de mode multijoueur dans Rise, mais il a une endurance en coopération. Quant à Shadow, il a une coopération via les packs DLC Forge et Nightmare.

Comment obtenir la trilogie Tomb Raider gratuitement sur Epic Games

Vous ne pouvez obtenir la trilogie Tomb Raider gratuitement dans la boutique Epic Games que jusqu’à 08h00 PT, 11h00 ET et 16h00 GMT le 6 janvier.

Une fois le délai ci-dessus écoulé, vous ne pourrez plus ajouter le jeu à votre bibliothèque sans frais supplémentaires. Vous devrez plutôt l’acheter car il sera remplacé par God’s Will Fall.

C’est sans doute la partie la plus importante des offres de décembre, mais il y a eu beaucoup de bangers tout au long de la promotion.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

L’art clé de SOTTR a commencé avec une séance photo exploratoire par Concept Arts, mettant en vedette deux visages familiers. Découvrez Jenn Croft alors qu’elle donne vie aux concepts, et une apparition de @rayXcroft en tant que soldat Trinity ! Couverture finale par Eidos Montréal/Fred Bennett #TR25 pic.twitter.com/XSBCw4HbDB – Tomb Raider (@tombraider) 27 décembre 2021

Epic Games store jeux gratuits décembre 2021

Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les jeux gratuits de la boutique Epic Games que nous avons reçus en décembre 2021 :

16 décembre – Shenmue III 17 décembre – Neon Abyss 18 décembre – Remnant from the Ashes 19 décembre – Vanishing of Ethan Carter 20 décembre – Loop Hero 21 décembre – Deuxième extinction 22 décembre – Mutant Year Zero Road to Eden 23 décembre – Vampyr 24 décembre – Pathfinder Kingmaker 25 décembre – Proie 26 décembre – Contrôle 27 décembre – Mages of Mystralia 28 décembre – Déménagement 29 décembre – Sel et sanctuaire 30 décembre – Trilogie Tomb Raider

