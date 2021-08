Le multijoueur de l’Ascent est un peu cassé sur Xbox et PC

Le rêve : Quatre joueurs jouant au même jeu en même temps. Capture d’écran : Neon Giant

The Ascent, un jeu de tir à deux bâtons sur le thème du cyberpunk sorti la semaine dernière pour Xbox et PC, a longtemps été présenté comme un jeu solo et multijoueur par le développeur Neon Giant. Le fait est que pour certains joueurs, les différents modes multijoueurs ne fonctionnent pas exactement.

Annoncé pour la première fois lors d’une vitrine Xbox en mai 2020, The Ascent était prévu comme titre de lancement pour la Xbox Series X/S de l’automne dernier. Il a ensuite été retardé indéfiniment, avant d’obtenir finalement une date de sortie le 29 juillet, où il serait lancé dans le cadre de la bibliothèque Xbox Game Pass. La réception initiale a été largement positive jusqu’à présent: selon la plupart des témoignages, The Ascent est un jeu de tir à double manche solide comme le roc, offrant des tirs croustillants, une mécanique RPG satisfaisante et un cadre techno-chic délicieusement réalisé.

Mais la promesse du multijoueur ne s’est pas exactement confirmée. Depuis le lancement du jeu à la fin de la semaine dernière, les joueurs se sont tournés vers les médias sociaux pour signaler des problèmes d’hébergement de nouveaux jeux, de rejoindre de nouveaux jeux, de bloquer les connexions en jeu croisé, d’inviter les joueurs à revenir à l’écran titre, de reconnaître les entrées au clavier pour une seule partie membre, et plus encore.

Lorsqu’on leur a fourni une liste de questions concernant l’état du jeu coopératif dans The Ascent, les représentants de Neon Giant ont déclaré à Kotaku que « les éléments que vous avez mentionnés figurent sur notre liste de problèmes connus et nous travaillons activement sur des correctifs. Nous ne sommes pas en mesure de fournir un calendrier à ce stade, mais nous nous engageons pleinement à corriger et à améliorer tous ces éléments et nous nous efforcerons de vous informer une fois que nous aurons plus de détails.

Je peux en témoigner personnellement. L’Ascent est sur mon radar depuis la seconde où il a été confirmé comme un jeu prenant en charge le multijoueur local. Je suis un grand fan de la bonne coopération sur canapé et je suis plus que disposé à ignorer les défauts d’un jeu si c’est, vous savez, amusant. Ne vous méprenez pas : la coopérative locale de The Ascent est une explosion absolue, mais j’ai rencontré des problèmes quasi permanents pour la faire fonctionner, un défaut assez difficile à ignorer.

Tout d’abord, deux de mes colocataires et moi avons essayé de lancer un jeu coopératif local le jour du lancement jeudi. Nous avons pu charger des jeux solo individuellement sans problème, mais lorsque nous avons essayé de démarrer un lobby coopératif local – dans diverses permutations de composition de fête – The Ascent se fermait. Après avoir désinstallé et réinstallé le jeu, nous avons pu le faire fonctionner. Nous avons joué pendant environ deux heures, et je peux dire avec confiance que ça a cliqué, fort. À un niveau fondamental, comme l’a dit Alex Walker pour Kotaku, « c’est incroyable à quel point The Ascent est vraiment bon. »

Donc, hier soir, nous avons essayé de relancer notre jeu. Bien que nous puissions tous les trois entrer dans le hall sans problème, seul le personnage de l’hôte a semblé sauver tout progrès. Et voici la partie étrange: lorsque nous avons parcouru qui a hébergé le jeu et qui a rejoint, l’hôte aurait son personnage personnalisé et amélioré. N’importe qui d’autre devait en commencer un nouveau à partir de zéro. Mais lors du pivotement pour avoir ce joueur hôte, son personnage principal apparaîtrait. Donc, toutes les données étaient clairement là – elles ne pouvaient apparemment tout simplement pas s’intégrer dans le même hall.

Nous ne sommes en aucun cas le seul parti composé de trois membres qui a eu du mal à lancer une session de manière fiable. Comme un joueur l’a détaillé hier sur Reddit, l’affiche et son ami pourraient lancer un jeu à deux joueurs sans résistance. En essayant d’ajouter un troisième joueur, The Ascent se bloquerait sur l’écran “rejoindre”. Le groupe est finalement tombé sur cette vieille astuce de « désinstallation et réinstallation » que mes amis et moi avons essayée. Toujours : pas de dés.

L’un des articles les plus récents sur le subreddit de The Ascent concerne en effet le multijoueur du jeu, demandant simplement s’il “fonctionne encore?” Au moment d’écrire ces lignes, personne n’a répondu.