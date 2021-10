Le multijoueur du jeu Guardians of the Galaxy et le statut du monde ouvert expliqués

Le jeu vidéo Guardians of the Galaxy sort bientôt et les fans doivent connaître son statut multijoueur et monde ouvert avant de l’acheter.

Il y a beaucoup à anticiper en ce qui concerne GotG. Il a une bande-son incroyable pleine de chansons incroyables des années 80, il présente des personnages de bandes dessinées que l’on ne voit pas dans les films et il capture parfaitement la camaraderie de l’équipe et les rivalités entre frères et sœurs.

Ce n’est pas non plus un jeu en direct et n’a pas de microtransactions contrairement au décevant Marvel’s Avengers.

Le jeu Les Gardiens de la Galaxie est-il multijoueur ?

Il n’y a pas de multijoueur dans le jeu vidéo Guardians of the Galaxy.

C’est une expérience solo où vous ne contrôlez que Star-Lord. Vous commanderez Gamora, Drax, Groot et Rocket au combat, et la meilleure comparaison est probablement Mass Effect avec le commandant Shepard et son équipage.

Certaines personnes peuvent être déçues par le manque de coopération et de multijoueur, mais Eidos Montréal a expliqué son absence à IGN :

« Nous avons commencé à discuter de différentes opportunités comme le multijoueur ou la coopération », a déclaré Jean-François Dugas, directeur de la création senior, « mais nous examinions vraiment ce qu’est Guardians of the Galaxy, et tout tourne autour de ces personnages.

Et nous avons pensé « Ce serait vraiment génial si vous pouviez être l’un des Gardiens et vous mettre au centre de tout cela pour être entouré de ces personnages ». Et c’est comme ça que ça s’est passé. »

Le jeu Les Gardiens de la Galaxie est-il en monde ouvert ?

Le jeu Les Gardiens de la Galaxie n’est pas un monde ouvert.

Cependant, bien qu’il n’ait pas de monde ouvert à explorer, vous visiterez plusieurs planètes différentes. Et l’un d’eux est un hub assez explorable dans lequel vous pouvez effectuer des activités secondaires et participer à des jeux. Regardez la vidéo YouTube de Khraze Gaming Extra.

En plus des hubs explorables, les niveaux seront de grande envergure et vous pourrez également profiter de combats navals.

Date de sortie

La date de sortie de Square Enix est le 26 octobre.

Il est disponible sur PlayStation et Xbox, ainsi que sur PC via Steam et la boutique Epic Games. Il n’y a pas de jeu en ligne, et il n’y a pas non plus de microtransactions ou de DLC.

