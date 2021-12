Le multijoueur en ligne et le contenu téléchargeable arrivent sur Cruis’n Blast

Image : sensations fortes

La légende du développement de jeux vidéo et patron de Raw Thrills, Eugene Jarvis, a récemment participé à un Reddit AMA, où il a couvert une multitude de sujets – y compris la notion des jeux Cruis’n originaux à venir sur Switch Online.

Cependant, Jarvis a également évoqué les plans de l’entrée la plus récente dans la franchise, le tout à fait superbe Cruis’n Blast, qui – comme par hasard – est actuellement à 50 % de réduction sur l’eShop nord-américain au moment où nous parlons.

Pendant le chat, Jarvis a été interrogé sur les projets futurs du jeu et a répondu :

…lorsque nous lancerons notre multijoueur en ligne, nous chercherons certainement à apporter plus de contenu.

L’ajout du multijoueur en ligne résoudra l’un des plus gros problèmes que nous ayons rencontrés avec le jeu lorsque nous l’avons examiné en septembre ; on disait à l’époque :

Tant que vous êtes prêt à supporter quelques succès de performance et le fait qu’il n’y a pas de multijoueur en ligne, Cruis’n Blast est un jeu de course de style arcade extrêmement divertissant avec des décors incroyables qui nous font traverser toutes les parties du corps possibles dans le J’espère qu’il aura suffisamment de succès pour encourager plus de la même chose quelque part sur toute la ligne.