Le multijoueur Halo Infinite est désormais disponible sur Xbox Series X, Xbox One et PC

Lors de la célébration du 20e anniversaire de la Xbox lundi, Microsoft a réservé aux fans une surprise stellaire. À partir de maintenant, toute personne possédant une Xbox One, une Xbox Series X|S ou un PC peut télécharger gratuitement la version bêta multijoueur de Halo Infinite. Les rumeurs d’un lancement anticipé s’étaient répandues tout le week-end, et nous savons maintenant que ces rumeurs étaient sur l’argent. Le développeur Halo 343 Industries prévoit toujours de lancer la campagne Halo Infinite le 8 décembre, mais vous pouvez jouer en ligne de manière compétitive dès aujourd’hui.

Halo Infinite bêta multijoueur en direct sur Xbox et PC

Comme 343 Industries l’explique dans un article de blog, les aperçus techniques multijoueurs ont été efficaces pour tester l’infrastructure derrière le jeu. C’est pourquoi l’équipe s’est sentie satisfaite de lancer la version bêta près d’un mois plus tôt que prévu. Dans cet esprit, nous devrions toujours nous attendre à quelques « bosses et bugs » en cours de route. Après tout, ce n’est encore qu’une version bêta, et non la version publique finale.

Néanmoins, aujourd’hui marque le début de Halo Infinite Season 1. Tout comme d’autres jeux multijoueurs populaires, tels que Fortnite et Destiny, Halo Infinite aura des saisons avec différentes cartes, des modes uniques et un Battle Pass. Tout ce que vous gagnez pendant la saison 1 restera sur votre compte.

Que se passe-t-il dans Halo Infinite Saison 1 ?

343 indique que la saison 1 de Halo Infinite durera jusqu’en mai 2022. Initialement, le développeur prévoyait de déployer une nouvelle saison tous les trois mois. 343i a plutôt prolongé la saison 1 « pour garantir que la saison 2 respecte notre barre de haute qualité et afin que nous puissions terminer le développement de la saison 2 d’une manière saine et durable pour notre équipe ». Cela signifie également que la saison 1 aura du contenu supplémentaire.

N’oubliez pas : contrairement aux titres Halo précédents, la campagne et le multijoueur sont deux produits distincts. Le multijoueur Halo Infinite sera gratuit, un peu comme Fortnite et Call of Duty: Warzone. Même si la campagne ne vous intéresse pas, vous pouvez télécharger gratuitement le multijoueur.

Tout le reste de la célébration de l’anniversaire Xbox

Sans aucun doute, l’arrivée du multijoueur Halo Infinite a été le point culminant de la célébration de l’anniversaire Xbox. Mais ce n’était pas la seule annonce majeure de l’événement. Le 13 décembre, Microsoft sort une série documentaire intitulée Power On : The Story of Xbox. Il sera disponible sur Roku, IMDb TV, YouTube, Redbox, etc. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur le site Web de Microsoft.

En outre, Microsoft a mis à jour sa liste de jeux rétrocompatibles pour la première fois depuis des lustres. À ce jour, plus de 70 titres Xbox 360 et Xbox supplémentaires peuvent être lus sur Xbox One et Xbox Series X|S. De plus, 26 autres titres bénéficient de FPS Boost. Voici la liste complète des nouveaux jeux BC :

50 Cent : Du Sang sur le Sable

Les As de la Galaxie

Lever de l’Avent

Adventure Time : Le secret du royaume sans nom

Êtes-vous plus intelligent qu’un élève de 5e ? À la hauteur

Avatar : Le dernier maître de l’air – La Terre brûlante

Bankshot Billard 2

Belle Katamari

Domaine binaire

Black College Football Xperience: Doug Williams Ed

Clonage de Clyde

Conan

Darwinie+

Mort ou vivant ultime

Mort ou vivant 3

Mort ou vivant 4

Mort par Cube

Univers Disney

Le petit poulet de Disney

Éléments de destruction

PEUR

FEAR 2 : Origine du projet

PEUR 3

Fichiers de la peur

Le premier templier

Gladius

Gunvalkyrie

Îles de Wakfu

Lego Le Seigneur des Anneaux

Chasse à l’homme

Max Payne

Max Payne 2 : La chute de Max Payne

Max payne 3

Mini Ninjas

Combat mortel

Mortal Kombat contre DC Universe

MX vs ATV Alive

MX vs ATV Untamed

NIER

Novadrome

Oddworld : L’Odyssée de Munch

Onechanbara : escouade de samouraïs en bikini

Otogi : le mythe des démons

Otogi 2 : les guerriers immortels

La tenue

Avant-poste Kaloki X

Arcade de l’arène du tremblement de terre

RAW – Royaumes de la guerre antique

Revolver Red Dead

Resident Evil : Opération Raccoon City

Coureur de crête 6

Rio

ressuscité

Ressuscité 2: Eaux Sombres

Rocher des âges

Sacré 2 : Ange déchu

Brouiller

Cavalier à vis !

Armes secrètes sur la Normandie

Patinage 2

SpongeBob SquarePants Slip Slam!

La vérité ou le carré de Bob l’éponge

Star Wars Starfighter : Édition spéciale

Star Wars : Épisode III La Revanche des Sith

Star Wars: La guerre des clones

Star Wars Jedi Knight II : Paria Jedi

Switchball

Thrillville

Thrillville : hors des rails

Pilote de temps

TimeSplitters 2

TimeSplitters: Future Perfect

La folie des histoires de jouets !

Vandal Hearts : Flammes du Jugement

Viva Piñata : les fêtards

Seigneurs de guerre

Vous pouvez télécharger la version bêta multijoueur de Halo Infinite dès maintenant sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC Windows. La campagne Halo Infinite sera ensuite lancée le 8 décembre 2021.