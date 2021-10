Le multijoueur Halo Infinite ressemble à un retour en forme passionnant

Halo Infinite arrive le 8 décembre 2021, après plus d’un an de retard, mais le jeu semble vraiment valoir la peine d’attendre. Infinite était censé être lancé aux côtés de la Xbox Series X en novembre 2020, mais a été repoussé après une révélation initiale décevante qui a fait du jeu un mème. À la fin de 2021, il semble que Microsoft ait peut-être changé les choses en grand. L’aperçu multijoueur de Halo Infinite a reçu des critiques élogieuses et nous l’avons tellement apprécié que nous avons hâte de jouer plus.

Voici ce que Tom Warren et Sean Hollister de The Verge ont aimé, détesté et ce que nous espérons voir lorsque le jeu complet sortira.

Tom Warren: Ma partie préférée du multijoueur Halo Infinite est le nouveau grappleshot. Cela change la donne pour Halo, à la fois en termes de déplacement sur les cartes et également en termes de capacité à saisir des objets. Je l’ai utilisé principalement pour faire du parkour comme si je jouais à Titanfall, mais une fois que vous maîtrisez ses utilisations au-delà de la mobilité, vous pouvez rapidement saisir les armes électriques ou vous repousser sur un rebord si vous venez d’être touché par un répulseur.

Certains des clips les plus divertissants que j’ai vus tout au long de la version bêta ont été réalisés par des personnes se cramponnant aux rebords, saisissant des véhicules dans le ciel ou utilisant simplement la mobilité du grappin pour obtenir des jeux vraiment impressionnants. Cela ressemble vraiment à un mélange de Titanfall et du grappin de Pathfinder d’Apex Legends.

Vous devez trouver le grappin et le ramasser avant de pouvoir l’utiliser pour saisir des objets ou vous déplacer rapidement, et il y a un petit temps de recharge et un nombre limité d’utilisations pour qu’il ne se sente pas trop surpuissant. Vous pouvez configurer le mode d’entraînement avec grappleshot illimité, et je veux presque un mode dédié où tout le monde l’a équipé.

Si vous n’avez pas encore réussi à jouer à Halo Infinite bêta, c’est l’un des outils que vous voudrez maîtriser très tôt pour le multijoueur.

Sean Hollister : Je suis un adepte d’un grand grappin, et je ferai écho à Tom ici : j’aimerais un mode où je pourrais l’utiliser sans arrêt pour m’accrocher à, sur et autour de tout. J’ai également vu des jeux incroyables avec le répulseur – comme un seul Spartan faisant rebondir un phacochère complètement chargé comme s’il s’agissait d’une balle de tennis de deux tonnes, assurant une victoire de la CTF à leur équipe – mais le plus souvent, cela semble être un moyen de pousser les gens dans des puits sans fond. Je préfère me sortir de ces fosses avec le grappin, et c’est exaltant de faire des choses comme me jeter intentionnellement sous un pont, me balancer en dessous et apparaître derrière des ennemis du côté opposé.

Mais ma partie préférée de Halo Infinite est simple : le jeu de tir. De l’audio en plein essor à l’énorme quantité de dégâts qu’ils peuvent infliger à un soldat blindé et blindé, chaque arme est incroyablement puissante, chaque combat me laisse au bord de mon siège.

Les projectiles égarés et les tirs de couverture sont suffisamment mortels, je ressens la pression de baisser la tête, de laisser mon bouclier se régénérer ou d’essayer un autre angle d’attaque au lieu de sortir de la couverture encore et encore. Je calcule constamment le risque / récompense d’une attaque de mêlée dévastatrice ou d’un lancer de grenade, car ils sont tout aussi satisfaisants qu’ils l’ont toujours été dans les jeux Halo classiques, tout comme le pistolet et le spray-and- priez le fusil d’assaut que vous obtenez par défaut dans la plupart des matchs.

À quelques exceptions évidentes comme le lance-roquettes, le fusil de sniper et le lanceur de pointes géant (qui ont leurs propres compteurs), les armes semblent suffisamment équilibrées pour que je ne me sois jamais senti pénalisé pour en avoir choisi une autre juste pour une variété amusante. C’est le plus amusant que j’ai eu avec Halo depuis des années, après que les jeux les plus récents aient essayé de devenir un peu trop compliqués.

Un grappin ne vous empêche pas de vous faire tirer dessus. Capture d’écran de Sean Hollister / The Verge

À M: J’aime aussi le mouvement dans Halo Infinite. La mobilité est toujours un aspect clé des jeux de tir à la première personne, et Halo Infinite l’encourage vraiment avec des sprints, des glissades et des sauts en douceur. Halo 5 a vraiment poussé la mécanique du mouvement à l’extrême, avec des mécanismes comme le toboggan de poussée qui pourraient booster votre mouvement et vous permettre de déjouer vos adversaires. Les changements de mouvement d’Infinite sont beaucoup plus raffinés, très subtils et ont un écart de compétences clair à réaliser.

YouTuber Shyway l’a très bien démontré, avec un clip de 17 secondes montrant des toboggans dans Halo Infinite. Alors que les commentaires sont pleins de gens disant que le mouvement de Titanfall est meilleur (et il en parle aussi), ces glissières de trottoir sont en fait un grand changement par rapport à un jeu Halo qui n’a pas de glissières de poussée faciles à utiliser et beaucoup de mécanismes de mouvement .

J’ai également vu des gens démontrer très bien la mobilité dans Halo Infinite sur Twitter, et le saut en toboggan est un mécanisme amusant, surtout lorsque vous le combinez avec des choses comme le grappleshot. Je suis habitué à jouer à Destiny 2, qui met l’accent sur le mouvement et la mobilité, donc Halo Infinite ne semble pas lent en comparaison.

Une fois que les gens commenceront à maîtriser les toboggans, nous verrons des clips sauvages devenir viraux.

Sean : Franchement, j’espère qu’il n’y a pas trop d’astuces de mobilité comme le toboggan et qu’elles ne dominent pas le jeu. Les plafonds de compétences peuvent rendre de nombreux jeux de tir inaccessibles à ceux qui ne jouent pas pour gagner leur vie, et jusqu’à présent, j’ai été impressionné par le fait que la plupart des escarmouches que j’ai eues dans Infinite ressemblaient à des combats équitables – des pertes où j’aurais gagné si j’avais bien joué mes cartes.

Nous ne savons pas encore à quoi ressemblera la méta, bien sûr, puisque nous jouions contre des ennemis avec un manque d’expérience similaire. Nous n’avons pas non plus forcément une bonne maîtrise des cartes : les vols d’essai nous ont fait tomber dans une poignée de petits niveaux et/ou extrêmement symétriques, et je me demande si j’apprécierai autant les plus grands.

Non pas qu’aucune de ces choses ne soit prise en compte dans ma décision d’achat : le multijoueur Halo Infinite sera gratuit, un mouvement super excitant qui devrait, espérons-le, garantir qu’il sera facile de trouver un match à mon niveau de compétence pour les années à venir. Microsoft va gagner son argent multijoueur entièrement grâce à des objets cosmétiques, semble-t-il !

« J’appelle fusil de chasse. HEY, attends-moi ! » Capture d’écran de Sean Hollister / The Verge

À M: Je n’aime pas le système de passe de combat, cependant. Il existe également des crédits qui semblent être disponibles à l’achat pour de l’argent réel. Vous pouvez utiliser des crédits pour améliorer la passe de combat et débloquer des récompenses telles que des consommables (double XP), des armures et d’autres objets. Vous pouvez également améliorer la passe de combat en relevant des défis, mais vous ne gagnez pas d’XP en jouant régulièrement.

Je suis d’accord avec les défis existants, mais je pense qu’il devrait y avoir un moyen de gagner de l’XP en fonction du temps que vous jouez au jeu. Si vous pouvez vraiment acheter des crédits dans le magasin qui vous permettent d’améliorer la passe de combat, alors c’est trop proche pour payer pour gagner pour moi, même si tout ce que vous obtenez, ce sont des cosmétiques.

Le système de passe de combat est la seule partie d’Infinite par laquelle je me suis senti confus et irrité.

Sean : Je me demande comment Microsoft le gardera suffisamment engageant pour que les joueurs payants continuent de payer. J’ai jeté un coup d’œil aux différentes variantes et couleurs d’armures, mais il n’y a qu’un nombre limité de façons de peaufiner un ensemble d’armures, et les armes de Halo n’ont pas les montagnes d’accessoires ou de variantes que vous trouveriez dans un Fortnite ou Call of Duty, ni les héros uniques d’Apex Legends ou Overwatch pour que les gens achètent et se déguisent.

Je vais bien ignorer les extras payants, comme je le fais dans tous les jeux gratuits. Mais voici quelque chose pour lequel je paierais vraiment : un mode qui rend les véhicules rebondissants et indestructibles, comme ils l’étaient dans l’original 2001 Halo : Combat Evolved. Envie de passer un bon moment ? Demandez à tout le monde sur un serveur OG Halo de ranger leurs armes et de commencer à jouer à Warthog à la place, puis regardez le système de physique dingue du jeu lancer ces véhicules en spirale dans le ciel. Aucun tir autorisé : vous devez éliminer vos ennemis de leurs Humvees futuristes et les écraser pour gagner. Cela devient une grande corrida flottante, ou – avec suffisamment de joueurs – une frénésie d’alimentation de piranha. Halo a rendu les véhicules destructibles dans Halo 2, et c’était tout.

Quoi qu’il en soit, si Halo Infinite reste aussi amusant qu’il l’était lors de ces vols d’essai, j’y jouerai beaucoup. Les petits matchs passent si vite qu’il est difficile d’y résister – il est facile d’en intégrer un ou deux dans mon emploi du temps chargé, peut-être pendant ma pause déjeuner. Tom, tu es dedans ?