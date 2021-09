Le multijoueur The Last of Us arrive, mais Naughty Dog ne peut rien vous en dire

En célébration de Le dernier d’entre nous, Naughty Dog a proposé une mise à jour sur le mystérieux mode multijoueur du jeu, même s’il ne contient malheureusement aucune nouvelle information.

Dans un article de blog, le développeur a reconnu que les fans avaient demandé des mises à jour sur le développement du mode multijoueur, mais a déclaré qu’il n’en offrirait pas aujourd’hui. Le développeur a expliqué vouloir laisser à l’équipe le temps nécessaire pour “construire son ambitieux projet”.

Naughty Dog a également réitéré qu’il embauchait officiellement pour le même projet multijoueur, ayant récemment commencé à en parler ouvertement. « Nous en révélerons plus quand ce sera prêt ! » le développeur a écrit.

Pendant le développement de The Last of Us Part 2, une équipe de Naughty Dog travaillait sur une évolution du mode multijoueur Factions du premier jeu. Cependant, alors que le jeu approchait de la ligne d’arrivée, le studio a décidé de faire de l’histoire solo son objectif principal, et le travail sur ce mode a dû être interrompu.

Depuis lors, le mode a continué à se développer en arrière-plan, mais il semble que Naughty Dog n’ait commencé à augmenter sa production que récemment. Ce que nous savons du jeu, c’est qu’il s’agira d’une offre multijoueur autonome.

Des datamines récentes ont découvert des éléments de bataille royale et un certain nombre d’autres actifs qui pourraient faire allusion à quelques-uns des mécanismes potentiels.

Dans le cadre de la même célébration de Last of Us Day, nous avons eu notre premier aperçu de l’émission HBO.