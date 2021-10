Le multimillionnaire Obama décrit Youngkin, candidat du GOP en Virginie, comme un élitiste

Publicité

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Barack Obama a affirmé samedi que Glenn Youngkin, le candidat au poste de gouverneur du GOP en Virginie, est un riche élitiste déconnecté qui ne peut pas s’identifier aux gens de la classe ouvrière, bien que l’ancien président lui-même vaut des dizaines de millions de dollars.

Obama a fait ses remarques lors d’un événement de campagne pour le challenger démocrate de Youngkin, Terry McAuliffe, qui fait sa deuxième candidature pour devenir gouverneur de Virginie après avoir purgé un mandat de quatre ans de 2014 à 2018.

« Pour autant que je sache, le grand message de l’adversaire de Terry est qu’il est un gars ordinaire parce qu’il porte de la toison et qu’il accuse les écoles de laver le cerveau de nos enfants », a déclaré le 44e président, citant l’opposition de Youngkin à l’enseignement de la théorie critique de la race en Virginie. écoles publiques.

Obama a continué à ridiculiser la campagne de Youngkin, qui vante fréquemment son expérience professionnelle allant de lave-vaisselle à co-PDG de la société de capital-investissement Carlyle Group.

« Je suis content que le gars puisse jouer au basket », a plaisanté Obama, faisant référence au jeu collégial de Youngkin. « Je suis moins convaincu que le co-PDG de la plus grande société de capital-investissement au monde passe son temps à faire la vaisselle et à faire les courses, mais qui sait. Peut-être. »

Si le menteur élitiste, bousculant la race et perpétuel, vous savez qu’ils sont désespérés Obama entre dans la course du gouverneur de Virginie : réprimande Glenn Youngkin pour ses « théories du complot » https://t.co/5ZnZnjhE7L – Le bon dissident (@GoodDissident) 24 octobre 2021

Obama a également comparé Youngkin à d’autres politiciens riches, bien que le PDG ne se soit jamais présenté à une fonction publique.

« Vous remarquez que chaque fois qu’une personne riche se présente aux élections, elle veut toujours vous montrer à quel point elle est un gars ordinaire », a-t-il déclaré.

À quel point cela devient-il mauvais pour Terry McAuliffe (D)? Lors de son propre rassemblement électoral, le président Barack Obama a félicité le candidat du GOP #VAGov, Glenn Youngkin, l’a qualifié de « réussi » et de très bon joueur de basket-ball. pic.twitter.com/cU81HvVxsR – Élections RRH (@RRHElections) 24 octobre 2021

Le Washington Times ajoute :

M. Youngkin, qui a une valeur nette estimée à plus de 400 millions de dollars, a investi une grande partie de son propre argent dans sa campagne de gouverneur.

La valeur nette de M. Obama est d’environ 70 millions de dollars, selon International Business Times.

L’ancien président a également attaqué M. Youngkin sur ses opinions anti-avortement et ses propositions visant à améliorer les lois électorales pour inclure des mesures telles que l’identification des électeurs.

Mais alors que Youngkin a au moins une histoire de travail, l’histoire d’Obama regorge d’universitaires, comme l’a noté le Miller Center :

Obama a quitté Hawaï pour l’université, s’inscrivant d’abord à l’Occidental College de Los Angeles pour ses années de première et deuxième année, puis à l’Université de Columbia à New York. Il a lu profondément et largement sur les affaires politiques et internationales, diplômé de Columbia avec une majeure en sciences politiques en 1983. (Une version cinématographique de ses années Columbia, Barry, est sortie en 2016.) Après avoir passé une année supplémentaire à New York en tant que chercheur avec Business International Group, une société mondiale de conseil aux entreprises, Obama a accepté une offre pour travailler comme organisateur communautaire dans le South Side, en grande partie pauvre et noir de Chicago. Comme le note le biographe David Mendell dans son livre de 2007, Obama: From Promise to Power, le travail a donné à Obama « sa première immersion profonde dans la communauté afro-américaine qu’il avait rêvé de comprendre et d’appartenir à la fois ».

La principale mission d’Obama en tant qu’organisateur était de lancer le projet de développement des communautés financé par l’église et, en particulier, d’organiser les résidents d’Altgeld Gardens pour faire pression sur la mairie de Chicago pour améliorer les conditions dans le projet de logement public mal entretenu. Ses efforts ont rencontré un certain succès, mais il a conclu que, face à une bureaucratie urbaine complexe, « je ne peux tout simplement pas faire avancer les choses ici sans un diplôme en droit ».

En 1988, Obama s’est inscrit à la Harvard Law School, où il a excellé en tant qu’étudiant, obtenant un diplôme magna cum laude et remportant l’élection à la présidence de la prestigieuse Harvard Law Review pour l’année universitaire 1990-1991.

« Après avoir dirigé Illinois Project Vote » en 1992, « une campagne d’inscription des électeurs visant à augmenter la participation des Noirs aux élections de 1992, Obama a accepté des postes d’avocat au sein du cabinet d’avocats spécialisé dans les droits civiques Miner, Barnhill and Galland et de conférencier à l’Université de la Chicago Law School », a poursuivi le centre.

Peu de temps après, il a couru pour le bureau de l’État dans l’Illinois ; il a été élu en 1996 et est resté en politique jusqu’à ce qu’il quitte la Maison Blanche en 2016.