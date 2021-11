Le multitâche numérique peut nuire à la santé mentale d’un enfant, prévient une étude

Les enfants sont confrontés à un déluge d’informations électroniques de la télévision traditionnelle et des ordinateurs aux tablettes, smartphones et jeux vidéo, mais des études antérieures examinant l’impact des médias électroniques sur les enfants et les adultes ont donné des résultats mitigés.

L’équipe de chercheurs de l’Université du Luxembourg et de l’Université de Genève a étudié 118 garçons et filles suisses, âgés de huit à 12 ans, leur demandant de remplir des sondages avec des questions conçues pour examiner leur utilisation des médias électroniques ainsi que leur durée d’attention, le sommeil, les notes et la santé mentale, selon le rapport.

Les questionnaires ont également été remis aux enseignants et aux parents des enfants, mais ils ont davantage porté sur leur perception de la façon dont ils pensaient que l’utilisation de l’électronique par les enfants avait un impact sur leur santé mentale, a noté l’étude.

Contrairement à d’autres études publiées antérieurement qui montraient une corrélation entre le temps total consacré aux médias et des résultats moins bons, lorsque cette étude contrôlait d’autres types de consommation de médias, elles ont constaté que le temps total consacré aux médias ne contribuait pas aux problèmes de santé mentale, mais plutôt lorsque les enfants utilisé plusieurs appareils simultanément, comme regarder la télévision tout en envoyant des SMS, cela pourrait entraîner davantage de problèmes de stress, de comportement ou d’émotions.

« Contrairement au temps médiatique total, le multitâche multimédia est associé à un comportement de type TDAH plus fréquent tel qu’évalué par leurs enseignants, en contrôlant le temps médiatique total, le sexe et l’âge », note le document.

Les données ont également révélé que le temps passé sur les appareils électroniques augmentait à mesure qu’ils grandissaient, commençant à environ quatre heures et demie par jour vers l’âge de huit ans et grimpant à plus de huit à l’âge de 12 ans, selon les chercheurs.

Et oui, la recherche a confirmé que les garçons passaient plus de temps sur les jeux vidéo que les filles, ajoute le journal.

L’étude présente plusieurs limites, notamment qu’elle n’a étudié qu’un petit nombre d’enfants et que toutes les données sont corrélationnelles, ce qui signifie qu’aucune relation causale entre les variables d’intérêt ne peut être établie de manière univoque.

« Ces analyses révèlent que le multitâche des médias plus que les jeux vidéo et le temps total passé sur les médias étaient associés à des résultats psychologiques négatifs et que le multitâche des médias devrait donc être pris en compte de manière plus intensive dans les études futures », a conclu l’article.