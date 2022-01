Le multivers de la fuite de Madness condamne les nouveaux Avengers que nous n’avons même pas encore rencontrés

Depuis la première de Spider-Man: No Way Home, les fuites de Doctor Strange dans le multivers de la folie ont pris de l’ampleur. Cela aide que Marvel ait terminé les reshoots massifs pour Doctor Strange 2, donc les fuiteurs habituels pourraient avoir plus d’informations à partager avec les fans. Nous avons vu de nombreuses fuites d’intrigues pour Multiverse of Madness, et nous pensons avoir une idée générale de ce à quoi s’attendre de cette nouvelle aventure Avengers. Car ne vous y trompez pas, Multiverse of Madness pourrait faire partie de la franchise Doctor Strange, mais il comportera de nombreux Avengers. Le multivers est ce qui en fait une certitude, en particulier avec des fuites affirmant que Marvel voulait ajouter encore plus de camées au film via des reprises.

Certaines de ces fuites de Multiverse of Madness ont également détaillé une toute nouvelle équipe de super-héros qui apparaîtra dans le film. Si ces fuites sont exactes, ces variantes Avengers auront des rôles clés dans le film. Mais un initié nous donne une nouvelle mise à jour qui indique que des problèmes attendent ce groupe particulier de héros. Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous vous rappelons que de gros spoils pourraient suivre ci-dessous.

Les Avengers dans Doctor Strange 2

Même sans aucune fuite de Multiverse of Madness, nous savons que trois membres de l’équipe Avengers apparaîtront dans le film. Nous les avons déjà vus dans la première bande-annonce : Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Wong (Benedict Wong) et Wanda (Elizabeth Olsen). Ensuite, il y a America Chavez (Xochitl Gomez), qui deviendra un Avenger dans le futur. Nous savions que les deux premiers apparaîtraient dans la suite même sans bande-annonce.

Puisqu’il s’agit d’un film multivers, nous pouvons nous attendre à voir d’autres versions de Strange, Wong et Wonda dans Multiverse of Madness. La bande-annonce nous donne déjà un aperçu d’Evil Strange, et une image promotionnelle nous a offert un aperçu de Defender Strange. En parlant des Defenders, c’est une autre équipe des Avengers qui pourrait être référencée dans le film. Les fuites disent également que les Inhumains et les Quatre Fantastiques pourraient obtenir des camées dans Doctor Strange 2.

Ensuite, nous avons les rumeurs X-Men qui disent que plusieurs mutants pourraient apparaître dans le film. Le professeur X (Patrick Stewart), Wolverine (Hugh Jackman) et Deadpool (Ryan Reynolds) apparaissent souvent dans ces rumeurs.

Mais l’alternative la plus excitante des Avengers dans Multiverse of Madness pourrait être les Illuminati. Nous avons entendu dire que Marvel travaillait à incorporer les Illuminati dans le MCU depuis quelques années. Tout pourrait commencer avec Doctor Strange 2.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) et Wong (Benedict Wong) dans la bande-annonce de Multiverse of Madness. Source de l’image : Marvel Studios

Les Illuminati du MCU

Une fuite de l’intrigue du multivers de la folie d’octobre a déclaré que les Illuminati sont une équipe de type Avengers qui protège le multivers. Strange et Wanda pourront les rencontrer, et Wanda les combattra.

Selon cette fuite, les Illuminati auront six membres, avec le professeur X à leur tête. Quatre autres noms ont été mentionnés dans cette fuite. Mordo (Chiwetel Ejiofor), Sorcier Suprême dans une réalité différente, fait partie de l’équipe. C’est probablement le Mordo que l’on voit dans la bande-annonce. Capitaine Carter (Hayley Atwell) de Et si… ? est aussi un Illuminati. Ensuite, nous avons la version Monica Rambeau (Teyonah Parris) de Captain Marvel et Balder the Brave complétant les rangs de cette équipe alternative des Avengers.

Qui est le mystérieux sixième membre ? Nous n’en avons aucune idée. Mais une fuite qui a suivi les reprises du multivers de la folie a déclaré qu’une variante de Tony Stark du multivers aiderait les Illuminati. Cela ne veut pas dire qu’il serait l’un d’entre eux. Et ce n’est probablement pas Robert Downey Jr. qui joue cette version d’Iron Man.

Soit dit en passant, les Illuminati sont un excellent moyen de ramener RDJ dans le MCU sans ruiner Avengers: Endgame. Mais ce genre de révélation pourrait être mieux adapté à autre chose que Multiverse of Madness.

Les fuites précédentes disaient que Wanda combattrait les Illuminati et les battrait. Elle pourrait même tuer certains d’entre eux dans le processus. Les rumeurs lors des reprises ont affirmé que Marvel voulait atténuer Wanda. Mais on ne sait pas ce que cela signifie en termes de décès de super-héros.

La sorcière écarlate (Elizabeth Olsen) dans la bande-annonce de Doctor Strange 2 Source de l’image : Marvel Studios

La nouvelle fuite du multivers de la folie

Cela nous amène à une simple affirmation sur Twitter d’un initié bien connu de Marvel. « Ne vous attendez pas à ce que les Illuminati survivent au Multivers de la folie », a déclaré MyTimeToShine sur Twitter.

Ne vous attendez pas à ce que les Illuminati survivent au Multivers de la folie – MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) 10 janvier 2022

Cela semble horrible, mais on ne sait pas à quoi elle pourrait faire référence. Wanda tuera-t-elle ces Avengers originaires d’univers alternatifs avant d’avoir la chance de se racheter? C’est une perspective sombre. Mais ce serait certainement une tournure excitante pour Wanda.

Mais peut-être que le leaker signifie tout autre chose. Peut-être que les Illuminati ne sont pas censés survivre au Multivers de la folie en tant que groupe de type Avengers. C’est-à-dire que nous pourrions ne pas voir ces Illuminati dans d’autres aventures MCU. Peut-être que le MCU’s Strange voudra peut-être former ses propres Illuminati après ce qu’il apprend dans Multiverse of Madness. Faire partie des Avengers suffit à protéger cet univers. Mais les menaces multivers pourraient nécessiter une approche différente.

Ce ne sont que des spéculations à ce stade, basées sur un simple tweet. Mais le même leaker a proposé en octobre la fuite de l’intrigue de Doctor Strange 2 qui mentionnait les Illuminati. Le contexte était identique. Ils combattraient Wanda, et certains d’entre eux mourraient.