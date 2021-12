Le mur défensif de l’Espanyol perd ses pouvoirs

19/12/2021 à 17h45 CET

La force défensive de l’Espanyol au premier tour de la Liga a été l’une des forces de l’équipe de Vicente Moreno. Diego López a gardé sa cage inviolée jusqu’à six fois, dont quatre se sont soldés par une victoire de Kakhol lavan. Tous au stade RCDE à l’exception du match nul et vierge du premier match de championnat au Sadar.

Seuls l’Athletic, l’Atlético et le Real Madrid avaient réussi à percer le but perica dans la forteresse de Cornellà jusqu’à l’arrivée de Levante. Trois buts qui n’ont pas signifié la défaite mais qui ont révélé des fissures dans le mur, confirmé vendredi dernier à Balaídos. Encore trois buts et le sentiment que la forteresse a perdu le pouvoir dans cette partie de la saison.

Numéros

Ils en sont à cinq matches sans sortir d’une cage inviolée au cours desquels ils ont encaissé dix buts. Si nous nous concentrons sur la compétition de championnat, en laissant de côté les matches de Coupe, l’Espanyol a encaissé sept buts lors des trois derniers matches.

L’équipe de Vicente Moreno est passée de la quatrième équipe la moins battue à la neuvième place, partageant les mêmes chiffres que le Barça. Après Levante et Celta, l’Espanyol a encaissé 21 buts. Avant, il n’en avait que 15 et en moyenne moins d’une cible par match.

Les Bleu et Blanc ont encore un match en attente en 2021. Ce sera à Mestalla le soir du Nouvel An s’il n’y a pas de changement de dernière minute. L’équipe de perruches voudra revenir en force défensive pour clôturer un premier tour sur la corniche à domicile mais terrible à domicile, sans encore connaître la victoire. L’Espanyol n’a encaissé qu’un seul but lors des deux derniers matchs dans le bastion valencien. Défaite et match nul sans buts. Il y a la clé.