Le mur défensif de Pep Guardiola à Manchester City

in

26/09/2021 à 17h15 CEST

Manchester City de Pep Guardiola a battu Chelsea de Thomas Tuchel par le minimum lors de la sixième journée de Premier League. Un seul but de Gabriel Jesús a servi l’équipe citoyenne à grimper à la deuxième place avec un total de 13 points et n’est qu’un derrière Liverpool, qui marche en tant que leader et est la seule équipe invaincue dans les îles britanniques.

Les skyblues, qui n’ont pas échoué en Ligue des champions contre Leipzig avec une victoire, Il n’a concédé qu’un but lors de ce début de Premier League, contre Tottenham de Nuno Espírito Santo lors de la première, un record jamais vu dans l’histoire de la compétition.: aucune équipe n’avait concédé un record aussi bas lors des six premières journées du championnat.

1 – Man City n’a concédé qu’un seul but lors de ses six matchs de Premier League cette saison – le moins qu’ils aient expédié à ce stade d’une saison de championnat de leur histoire. Déclaration. pic.twitter.com/jTw7acbE9Y – OptaJoe (@OptaJoe) 25 septembre 2021

L’équipe de l’entraîneur de Santpedor a commencé la saison avec quelques doutes : a perdu la finale du Community Shield contre Leicester et a subi une douloureuse défaite contre Tottenham lors de la première de Premier League. Les Britanniques veulent relever à nouveau le titre de champion de Premier League et consolider définitivement en Europe avec la première Ligue des Champions de l’histoire du club.

Liverpool, Chelsea et United, les principales menaces pour le trône

Manchester City a commencé la défense du titre avec la grande nouvelle de Jack Grealish dans l’équipe, l’un des principaux générateurs des cinq ligues majeures. Dans le but de répéter le titre et d’obtenir quatre des cinq dernières éditions, Les citoyens ils ont les principales menaces de Liverpool (champion Premier 2020), Chelsea (champion des Champions 2021) et Manchester United (vice-champion Premier 2021).

Les trois sont aussi, avec d’autres grands clubs comme le PSG ou le Bayern, les principaux concurrents de la Ligue des champions.. Les hommes de Pep Guardiola ont atteint la finale la saison dernière et Ils n’ont pas pu vaincre le Chelsea de Thomas Tuchel, qui a remporté et remporté le deuxième titre de l’histoire du club.