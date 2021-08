Le mur d’icebergs du plus grand musée du Titanic au monde s’effondre, hospitalisant 3 visiteurs .

Un mur d’iceberg s’est effondré dans le plus grand musée du Titanic au monde à Pigeon Forge, Tenn., blessant et hospitalisant trois visiteurs, ont déclaré des responsables du musée.

“Ce soir, un accident s’est produit dans notre attraction du musée du Titanic à Pigeon Forge”, ont publié lundi les propriétaires du musée, Mary Kellogg Joslyn et John Joslyn sur Facebook. « Notre mur d’iceberg s’est effondré et a blessé trois invités qui ont été transportés à l’hôpital. Pour le moment, on ne connaît pas l’étendue de leurs blessures.

« Inutile de dire que nous ne nous serions jamais attendus à ce qu’un incident comme celui-ci se produise car la sécurité de nos invités et des membres d’équipage est toujours une priorité. Nous sommes fiers de la qualité de notre maintenance et avons mis en place des mesures pour garantir le respect des consignes de sécurité appropriées. En ce moment, notre attraction Pigeon Forge est fermée. Nos pensées et nos prières vont à ceux qui ont été blessés, ainsi qu’à leur famille et leurs amis. »

Le service de police de Pigeon Forge a confirmé que l’incident s’était produit lundi peu avant 20 heures, selon Knox News.

La police ne connaissait pas mardi l’état des blessés, a rapporté le média.

Après l’accident de lundi, l’attraction a été fermée, mais a rouvert mardi matin aux visiteurs munis de billets. La zone du mur d’icebergs est fermée et l’affichage devrait prendre plusieurs semaines à être reconstruit, selon la déclaration des propriétaires.

“Nos professionnels de la maintenance sont en train de réévaluer nos directives de qualité et de sécurité et nous apporterons toutes les modifications, si nécessaire, pour assurer de manière proactive le bien-être de tous ceux qui découvrent les attractions du musée du Titanic”, poursuit le communiqué.

L’attraction du musée se vante de permettre aux visiteurs de «faire l’expérience de ce que c’était que de marcher dans les couloirs, les salons, les cabines et le grand escalier du Titanic tout en étant entourés de plus de 400 artefacts provenant directement du navire et de ses passagers. Alors que les visiteurs touchent un véritable iceberg, marchent dans le grand escalier et les couloirs de troisième classe, mettent leurs mains dans une eau à 28 degrés et essaient de se tenir sur les ponts en pente, ils apprennent à quoi ressemblait le RMS Titanic en l’expérimentant de première main », selon le site Internet.