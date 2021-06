Le musc peut être aigre sur BTC, mais ces 8 célébrités sont toujours enracinées pour des prix Bitcoin plus élevés

Bitcoin (CCC :BTC-USD) a connu une année difficile. Les prix du Bitcoin ont grimpé et atteint des sommets historiques avant de redescendre vers 30 000 $. Pourtant, la monnaie numérique la plus populaire au monde règne en maître sur les autres cryptos et continue de séduire des partisans.

Source : Shutterstock

Les célébrités se sont beaucoup intéressées au Bitcoin ces dernières années. L’un des influenceurs les plus virulents de la monnaie numérique, Elon Musk, a été optimiste sur BTC dans le passé. Mais ces derniers mois, leur relation a commencé à tourner au vinaigre.

Les plaintes de Musk concernant la consommation d’énergie de Bitcoin ont provoqué un grave effondrement du marché en mai, et le milliardaire se fait un devoir de troller fréquemment la pièce sur Twitter, affectant les prix à chaque mème.

L’augmentation du soutien des célébrités peut-elle économiser les prix du Bitcoin ?

Même avec Musk quittant la liste des célébrités Bitcoin, il existe une liste sans cesse croissante de personnes notables qui défendent Bitcoin.

La conférence Bitcoin 2021 à Miami voit une énorme participation de célébrités, avec le boxeur Floyd Mayweather et le skateur Tony Hawk venant parler de l’évangile de BTC. Jack Dorsey, PDG de Twitter (NYSE :TWTR), animera un panel lors de la convention. Le libertaire et ancien membre du Congrès Ron Paul, ainsi que la sénatrice du Wyoming Cynthia Lummis, font partie des figures de proue politiques qui sont optimistes sur Bitcoin.

En dehors de la convention, on peut encore trouver des tonnes de support pour Bitcoin. Paris Hilton est l’une des premières célébrités à adopter la monnaie, faisant tapis en 2016. Désormais, ses efforts se concentrent principalement sur ses diverses entreprises dans le domaine des jetons non fongibles.

Certaines célébrités que vous pourriez considérer comme Dogecoin (CCC :DOGE-USD) les influenceurs ont commencé en tant que fans de Bitcoin ou ont des intérêts dans les deux. Mark Cuban, l’une des plus grandes célébrités Dogecoin, s’intéresse depuis longtemps au Bitcoin. Et Snoop Dogg, qui a publié des tweets se faisant appeler “Snoop Doge”, a vendu l’un de ses albums pour BTC dès 2013.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.