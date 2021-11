Le musée Birsa Munda ouvre la voie ! Dix musées tribaux à travers l’Inde pour présenter l’histoire tribale

Le développement du musée de 25 acres comprenait la conservation et la restauration de l’ancienne prison de Birsa Munda et l’érection d’une statue de 25 pieds de Birsa. (Twitter/G Kishan Reddy)

Le Premier ministre Narendra Modi a inauguré lundi un musée à Ranchi dédié à Birsa Munda, le héros populaire et combattant de la liberté, à l’occasion de son anniversaire de naissance. Le gouvernement a présenté cette journée comme la première Journée tribale de l’Inde (Janjatiya Gaurav Diwas).

Modi a salué la contribution des communautés tribales à la construction de la nation et a déclaré qu’il était de notre devoir de porter cette âme de l’Inde qui a puisé l’énergie de la communauté tribale vers de plus hauts sommets.

Le Premier ministre a également déclaré que les travaux progressaient rapidement dans neuf autres musées tribaux à travers le pays. Des musées tribaux verront le jour prochainement à Rajpipla (Gujarat), Lambasingi (Andhra Pradesh), Raipur (Chhattisgarh), Kozhikode (Kerala), Chhindwara (Madhya Pradesh), Hyderabad (Telangana), Tamenglong (Manipur), Kelsih (Mizoram) et Ponda (Goa), a ajouté Modi.

Ces musées, en plus de sensibiliser les nouvelles générations à la fierté de l’histoire tribale, donneront également un nouvel élan au tourisme, a déclaré Modi. Les musées préserveront et feront la promotion de la musique, de l’artisanat et de l’artisanat, ainsi que des compétences artistiques des communautés tribales transmises de génération en génération.

Musée Birsa Munda

Le Bhagwan Birsa Munda Smriti Udyan-sah-Swatantrata Senani Sangrahalaya a été développé dans la prison de Ranchi où Birsa est décédée à 24 ans en 1900. Le projet a été achevé pour un coût de Rs 37 crore – Rs 25 crore supporté par le Centre et le reste par Jharkhand. Le développement du musée de 25 acres comprenait la conservation et la restauration de l’ancienne prison de Birsa Munda et l’érection d’une statue de 25 pieds de Birsa.

Des statues d’autres héros tribaux tels que Poto Ho, Sidhu-Kanhu, Gaya Munda, Telanga Kharia, Diva-Kisun et Jatra Bhagat ont également été érigées sur le complexe.

Une exposition est dédiée à Birsa et il y aura également un spectacle son et lumière. Il existe des peintures murales mixtes avec capteur de mouvement, projection d’hologrammes et murs multi-touch interactifs.

Modi a déclaré que la révolution de Birsa Munda ne s’était pas limitée à la victoire et à la défaite, mais qu’elle était une inspiration pour des centaines d’années. Birsa a donné sa vie pour la culture, la société et le pays et existe en tant que Dieu dans la foi et l’esprit des Indiens d’aujourd’hui, a ajouté Modi.

Les musées ailleurs

Le musée proposé en cours de développement à Garudeshwar près de Rajpipla dans le district de Narmada au Gujarat est le plus grand de la série de musées prévus. Le projet de 70 acres, en cours de construction au coût de Rs 137 crore, sera dédié aux héros de la lutte pour la liberté. Il devait être achevé d’ici 2020, mais l’épidémie de Covid-19 a retardé le projet.

Le musée présentera des expositions multidimensionnelles racontant des histoires de combattants de la liberté en trois phases : mutinerie pré-Sepoy (1857), mutinerie Sepoy à la fin du XIXe siècle et du XXe siècle jusqu’en 1947. Le Centre et le gouvernement de l’État contribuent chacun à Rs 50 crore pour le projet. Le terrain a été fourni par le gouvernement du Gujarat.

Le musée Rs-26-crore en cours de développement à Raipur présentera le mouvement de Veer Narayan Singh; le musée Rs-35-crore à Lambasingini célébrera Alluri Sitarama Raju ; le musée Chhindwara (Rs 39 crore) sera dédié aux chefs tribaux du Madhya Pradesh ; celui de Kozhikode (16 crore Rs) commémorera les combattants de la liberté tribale et leur chef Thalakkal Chanthu.

Modi posera les premières pierres du musée Ramji Gond à Hyderabad et du musée Rani Gaidinliu dans le village de Makhal à Manipur dans les prochains jours.

Sensibilisation tribale

Le ministre d’État aux Affaires tribales, Renuka Singh, a déclaré au Rajya Sabha en juillet que le ministère avait approuvé les musées Tribal Freedom Fighters dans 10 États dans le cadre du programme de « Soutien aux instituts de recherche tribaux » du Centre. Les musées reconnaîtront l’héroïsme des peuples indigènes qui ont lutté contre les Britanniques, avait-elle déclaré.

La poussée actuelle fait partie des célébrations d’Azadi ka Amrut Mahotsav. Dans son discours du jour de l’indépendance de 2016, Modi a exprimé le désir de construire des musées permanents dans les États d’où étaient originaires les combattants de la liberté tribale.

À la suite des consultations du ministère des Affaires tribales avec les États, le Centre a approuvé six musées du Chhattisgarh, du Jharkhand, du Gujarat, du Madhya Pradesh, de l’Andhra Pradesh et du Kerala en 2017-2018. En sanctionné Rs 250 crore pour le projet. Deux autres musées ont été approuvés en 2018-19 et deux autres en 2020-21.

