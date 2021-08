Le musée de la FIT plante sa propre version d’une roseraie à la mode – WWD

Apparemment, la rose est toujours une rose à la mode même à la suite de l’arrêt de la pandémie.

Alors que Robert Frost, Georgia O’Keeffe, Aretha Franklin et d’autres créateurs ont immortalisé la fleur en vers, le Museum at FIT le fait avec sa dernière exposition.

Près d’un an après son dévoilement prévu, « Ravishing: The Rose in Fashion » est à l’affiche sur le campus de New York du Fashion Institute of Technology. Des soies brodées du XVIIIe siècle aux looks de défilés actuels sans distinction de sexe, le défilé est le premier examen socioculturel de la rose dans la mode. Présentant 130 vêtements et accessoires, l’exposition couvre plus que l’esthétique en explorant comment la rose a influencé notre façon de regarder, de nous habiller, de ressentir et de fantasmer. En plus des looks de Halston, Christian Dior, Noir Kei Ninomiya, Charles Jeffrey et d’autres, il y a aussi des chapeaux de Stephen Jones, Lilly Daché, Caroline Reboux et la modiste connue sous le nom de «Mr. John.”

Lorsque les portes du musée ont rouvert au public vendredi, les gens faisaient la queue devant, selon la directrice et conservatrice en chef du musée, Valerie Steele, qui a passé une heure à les saluer. Plusieurs vêtus de vêtements inspirés de la rose, comme s’il s’agissait d’une fête, et d’autres ont partagé leur appréciation que le musée soit à nouveau ouvert, a-t-elle déclaré dans une interview mercredi.

Steele a expliqué à quel point il était étrange et fortuit que “Ravishing: The Rose in Fashion” se soit avéré être la première exposition post-fermeture. «Pendant la pandémie, ce qui m’a permis de continuer, c’était de faire ces longues promenades dans différents parcs du centre-ville et de prendre des photos de plantes et de fleurs. C’était comme, quand David Hockney a tweeté, ‘[Do remember] ils ne peuvent pas annuler le printemps », a-t-elle déclaré. « C’est ce que j’ai ressenti et la même chose avec ce spectacle de roses. Je n’arrêtais pas de penser : ‘Nous n’allons pas annuler cela, même s’il a 11 mois de retard. Nous allons faire ce spectacle. C’est incroyablement beau. Il a le même genre d’idée : vous ne pouvez pas annuler la renaissance. Les fleurs sortent à nouveau.

Après avoir également parlé avec des visiteurs dimanche au Museum at FIT, Steele a déclaré que beaucoup de gens semblaient ressentir le spectacle avec émotion, ce qu’elle espère. «Tant de recherches y ont été consacrées. Il n’y a que des couches de choses. Le plus évident est le symbolisme de la couleur – le rouge passionné, le blanc innocent, le rose féminin, la rose noire physique et le symbolisme des épines – tout cela n’est qu’un palimpseste de significations. Rose comme parfum. Rose comme une fleur associée à Vénus, la déesse de l’amour. C’est une fleur qui a une résonance dans de nombreuses cultures différentes en Perse, ainsi qu’en Europe.

L’idée de couches de symbolisme et de sens au fil des ans est quelque chose à laquelle les concepteurs ont répondu et les spectateurs de l’exposition y répondent également, selon Steele. « Il y a toute l’imagerie liée aux fleurs, étant l’organe sexuel des plantes et étant associée à la beauté féminine et à la beauté éphémère. Et puis il y a des couches de sens spécifiques associées aux roses avec les différentes couleurs et les épines. Tout cela nourrit le spectacle, ce qui le rend très riche de sens. »

Bien que la voie évidente soit d’avoir des images de roses telles que des imprimés de roses et des broderies, l’exposition présente également les éléments des pétales et la fleur elle-même, a déclaré Steele. Une veste Alexander McQueen avec des motifs de roses cramoisies profondes comme manches, une robe Yves Saint Laurent « jolie et douce, jeunes filles », une robe punk de style samouraï du XVIIIe siècle de Comme des Garçons et une robe abstraite de Claudia Gisele Ntsama sont quelques-uns des favoris regards. Une robe Charles James avec un corsage coloré recouvert de roses, qui ressemble à un bouquet, est un autre élément remarquable, a déclaré Steele.

L’exposition a été proposée à Steele en 2019 par Amy de la Haye, chaire d’histoire de la robe et curatelle et codirectrice du Centre for Fashion Curation au London College of Fashion. De la Haye a co-organisé « Ravishing: The Rose in Fashion » avec la conservatrice des costumes et accessoires du Museum at FIT, Colleen Hill.

De la Haye a cité trois sources d’inspiration – l’amour de longue date de sa mère pour les roses, les photographies de roses de Nick Knight qu’il publie sur Instagram et une ligne de poésie de 1936 “Burnt Norton” de TS Eliot qui se lit “pour les roses ont l’apparence de fleurs qui sont regardés. Après avoir lu cette ligne il y a huit ou neuf ans, de la Haye a dit qu’elle n’arrêtait pas de penser: “Je vais l’utiliser un jour.” (Les photos de Knight peuvent également être trouvées dans son exposition « Roses from my Garden » à la galerie Coach House jusqu’en octobre.)

Le fait que l’ouverture retardée du musée soit arrivée lorsque les roses fleurissent est également poétique, a déclaré de la Haye.

Faisant référence au rapport des Nations Unies sur le changement climatique qui a été publié lundi, de la Haye a déclaré que l’émission «Ravishing Rose» est également opportune dans ce sens. Dans l’ensemble, cependant, « Les fleurs sont toujours à la mode. Les roses sont toujours populaires. Mais certainement depuis 2010, la rose est devenue de plus en plus politisée comme motif, par exemple, pour la campagne contre les mutilations génitales féminines. Les roses ont été utilisées pour explorer l’identité de genre par des designers comme Neil Grotzinger, du label Nihl. Nous avons une tenue de lui qui combine plusieurs types de dentelle avec un motif de rose, qu’il a découpé dans un style sportswear et peint à la bombe.

L’exposition explique comment les fleurs étaient autrefois sans distinction de sexe, avec des hommes portant des guirlandes à l’époque romaine et plus tard un parfum parfumé à la rose parce que les femmes aimaient les parfums plus forts, de la Haye. Cela a commencé à changer au 19ème siècle, mais les hommes ont continué à porter des accents fleuris sur leurs vêtements. Dans le livre d’accompagnement de l’exposition et l’exposition, elle explore la perception selon laquelle, bien que de nombreux vêtements pour hommes du XIXe siècle soient simples, il y avait souvent des textiles décorés de roses petits et partiellement dissimulés comme des bretelles brodées, des mouchoirs en coton imprimés et des gilets en soie une mariée datant des années 1860 environ qui est visible.

En plus des identités de genre, le spectacle examine les thèmes de l’amour, de la beauté, du sexe, du péché, des rites de passage, de la transgression, de la dégradation et de la mort. La plupart des objets exposés ont été sélectionnés dans la collection de la FIT. En parlant de plats à emporter, de la Haye a déclaré: «Bien que nous puissions venir, regarder et apprécier la mode la plus belle et la plus élaborée, tout le monde ne peut ou ne veut pas porter de mode de créateur. Mais le fait est que pratiquement tout le monde peut se sentir transformé en portant ou en tenant des roses vraies ou artificielles. Comme la rose pousse dans la plupart des régions du monde, cela signifie que la plupart des gens peuvent se sentir transformés en portant une rose. Si vous tombiez sur quelqu’un dans la rue et qu’il avait une rose à la boutonnière ou dans les cheveux, vous diriez : « Quelle est l’occasion spéciale ? » Il fait toujours une déclaration.

Afin de montrer des personnes plus diverses portant des roses et comment les roses interagissent avec le corps à la mode, de la Haye a incorporé des portraits de studio de la fin du XIXe et du début du XXe siècles qu’elle a achetés sur eBay. Ces images présentent des personnes de couleur, des couples homosexuels et hétérosexuels, des groupes et des portraits individuels d’hommes et de femmes. Ces images montrent un élément différent de la mode et rappellent le symbolisme du port de roses, a-t-elle déclaré.

Mais de la Haye souhaite également que les visiteurs réfléchissent à la façon dont la plupart d’entre nous ont accès à des fleurs fausses ou réelles. “Et si nous n’avons pas accès à de vraies fleurs, nous devrions être vraiment inquiets”, a déclaré de la Haye. « C’est une exposition décorative mais elle a aussi des dimensions sociales et politiques.