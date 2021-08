Le musée de l’Académie et le Studio Ghibli publient un catalogue de l’œuvre de Hayao Miyazaki – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le Musée de l’Académie des Arts a annoncé le lancement d’un catalogue consacré aux œuvres du légendaire cinéaste Hayao Miyazaki, dont la carrière sera à l’honneur lors de l’exposition inaugurale de ce campus de l’Académie des arts et des sciences du cinéma (AMPAS) de la États Unis. Le livre, publié en association avec le Studio Ghibli, est disponible en pré-commande à l’Academy Museum Store et sera mis en vente le 7 septembre.

Dans un communiqué de presse, le Musée de l’Académie des Arts a indiqué que le catalogue Hayao Miyazaki contiendra des centaines de documents de production originaux, y compris des œuvres d’art jamais vues auparavant en dehors des archives Ghibli. Avec une édition à couverture rigide, la publication de 288 pages offrira une visite du processus créatif et des techniques d’animation du réalisateur de Tokyo à travers ses croquis, conceptions de personnages, storyboards, mises en page, arrière-plans et cellules de production. La curatelle s’étend de son début de carrière à ses 11 longs métrages, dont des titres tels que Mon voisin Totoro (1988), Princess Mononoke (1997), Spirited Away (2001) ou The Incredible Moving Castle (2004).

L’avant-propos a été écrit par Toshio Suzuki, producteur et co-fondateur du Studio Ghibli. Le livre comprendra également des textes de Pete Docter, directeur créatif de Pixar ; Jessica Niebel, commissaire des expositions du Musée de l’Académie des Arts ; ainsi que le critique de cinéma Daniel Kothenschulte. Ce volume est co-édité par la société DelMonico Books ; la distribution mondiale sera assurée par DAP Artboook.

Source : CinéPremière