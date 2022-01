Le musée des sciences a été critiqué pour avoir été «réveillé» alors qu’il embarquait une exposition de migration «non incluse» | Sciences | Des nouvelles

L’exposition montrait la migration de l’humanité depuis l’Afrique. Mais il a été ordonné de le modifier pour « mettre à jour (le) récit non inclusif », selon des documents internes. Maintenant, l’exposition a été barricadée. L’affichage intitulé « Comment êtes-vous arrivé ici ? » centré sur la lignée commune de l’humanité. Il montrait un panneau déclarant que « le voyage humain a commencé en Afrique » et que « tous les humains vivants aujourd’hui descendent d’ancêtres africains ».

Les cartes présentées montraient également comment l’humanité s’était propagée aux Amériques et en Polynésie.

Des figurines, des maquettes de bateaux, un arc et des tambours pour illustrer les zones reculées de la colonisation Homo Sapien étaient également exposés.

Mais le cabinet sur les « pionniers qui ouvrent de nouveaux mondes » préhistoriques a été recouvert de panneaux blancs indiquant que le personnel « met à jour le contenu de cette affaire ».

Ils ont demandé aux visiteurs de « rester avec nous et de profiter du reste de la galerie ».

Le Musée des sciences n’a pas encore donné de calendrier pour les modifications apportées à l’affichage et n’a pas précisé quels objets de l’affichage du cabinet ont été classés comme « non inclus ».

Mais il est entendu que l’affichage contenait une figurine de hula girl – un objet qui a récemment été critiqué pour avoir présenté une vision stéréotypée du peuple polynésien.

La décision a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux.

Frank Furedi, auteur et commentateur social, a écrit sur Twitter : « L’idéologie s’est de plus en plus insinuée dans la représentation publique de la science.

« Cela menace de corroder l’autorité de la science. »

Michael Clark a posté : « C’est un développement inquiétant au Science Museum.

« Inévitablement, les scientifiques ont dû dialoguer avec le public et avec l’air du temps. »

Il a ajouté : « Par exemple, la science a été façonnée par l’air du temps, comme dans les réglementations relatives à la recherche sur l’embryon et au génie génétique des organismes. Les scientifiques ont également façonné l’air du temps – de manière spectaculaire avec le changement climatique.

« Quant aux conservateurs de musée, ils doivent également dialoguer avec le public et l’air du temps.

« En ce qui me concerne, le test clé pour une exposition de musée est de savoir si elle représente le consensus scientifique sous-jacent d’une manière claire et engageante pour un large public. »

Un porte-parole du Science Museum a déclaré : « Comment suis-je arrivé ici ? afficher dans Qui suis-je ? La galerie est actuellement couverte tandis que les conservateurs examinent le contenu vieux de plus d’une décennie concernant la migration, la race et la génétique qui ne reflète plus la pensée scientifique actuelle.

«Nous prévoyons de mettre à jour le Who Am I? galerie sur une base continue, lorsque les ressources le permettent, pour refléter les domaines où il y a eu de nouvelles recherches ou un changement dans la compréhension scientifique.

Cela survient après que le Science Museum a été critiqué le mois dernier pour sa position « éveillée » sur les questions transgenres.

Le musée a décidé de modifier son « Boy or Girl ? » affichage à la suite de plaintes concernant un « manque de mention de transgenre ».

S’exprimant sur GB News, l’ancien candidat conservateur à la mairie de Londres, Shaun Bailey, a déclaré: « Cela vous montre à quel point cela est devenu politique.

« Il ne s’agit pas de science, il s’agit d’être réveillé, il s’agit d’avoir raison.

« Ce qu’ils font vraiment ici, c’est ignorer le fait inaliénable que le sexe, le sexe biologique, le sexe reproductif existent et cela devrait refléter cela au-dessus de toute organisation car ils sont le Musée des sciences. »

Les propositions visant à modifier l’exposition ont également été critiquées par Maya Forstater, directrice exécutive du groupe de campagne Sex Matters et lauréate d’un important tribunal du travail en raison de ses opinions « critiques pour le genre ».

Elle a déclaré: « Il est préoccupant qu’un lieu dédié à la science soit ainsi influencé par les tendances culturelles. »