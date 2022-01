Le musée du 11 septembre a accordé des primes aux 12 cadres les mieux payés

Après avoir fermé pendant six mois pendant la pandémie et licencié ou mis en congé 60% de son personnel, le mémorial et musée du 11 septembre, à court d’argent, a donné 1 000 dollars de bonus à chacun de ses 12 dirigeants les mieux payés, a appris The Post.

Le bonus a porté la rémunération totale en 2020 de la PDG Alice Greenwald, qui a récemment annoncé sa démission, à 564 500 $, selon le dernier dossier IRS de l’organisation.

Construit pour se souvenir des attentats terroristes du 11 septembre 2001 et pour honorer les 2 958 personnes assassinées, le mémorial et le musée ont subi un gros coup financier pendant la pandémie et ont toujours du mal à se remettre.

Les bonus ont été financés par un donateur anonyme et limités à cette fin, a déclaré la porte-parole Lee Cochran.

« Le don visait à reconnaître le dévouement exceptionnel d’un personnel très travailleur » qui a dirigé l’organisation après que COVID-19 a forcé la fermeture en mars 2020 et a produit des programmes d’éducation virtuelle pendant la fermeture, a déclaré Cochran.

Le mémorial et musée du 11 septembre a eu du mal à couvrir ses dépenses d’exploitation après avoir perdu des millions de ventes en 2020.Helayne Seidman

Outre Greenwald, 11 meilleurs membres du personnel qui ont chacun collecté 187 000 $ à 347 000 $ en 2020 ont également reçu le bonus de 1 000 $. Les 155 autres employés restants ont reçu des primes non spécifiées « basées sur la durée de l’emploi ». dit Cochran. Elle ne divulguait pas les montants ou le total dépensés en primes. « Tout le monde a quelque chose. »

Les salaires mettent en colère un groupe de défense des droits, 9/11 Parents & Families of Firefighters and World Trade Center Victims, qui souhaite que le National Park Service gère le site.

« C’est une vache à lait pour les dirigeants du musée. Leurs salaires sont exorbitants », a déclaré le chef adjoint à la retraite du FDNY, Jim Riches, président du groupe, dont le fils de pompier Jimmy Riches a été tué le 11 septembre.

La PDG du mémorial et du musée du 11 septembre, Alice Greenwald, avait déjà été critiquée pour avoir tenté d’annuler des événements en personne lors du 19e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre 2020. .

« Il a été construit pour honorer les victimes et raconter l’histoire du 11 septembre. Ils font de l’argent avec le sang de mon fils. C’est une honte.

Lors de la fermeture du musée, la vente de billets et de visites est passée de 74,7 millions de dollars en 2019 à 11,2 millions de dollars en 2020. Après sa réouverture, elle est passée à 18,9 millions de dollars en 2021, a déclaré Cochran. Cette perte de ces revenus, qui couvraient 91 % des dépenses d’exploitation, a été dévastatrice.

Maintenant, le mémorial et le musée, qui ont terminé 2020 dans le rouge, plaident pour l’argent des contribuables. Il a fait pression pour un projet de loi parrainé par le représentant du nord de l’État John Katko exigeant que le département américain de la Sécurité intérieure accorde une subvention unique de 5 à 10 millions de dollars pour les opérations, la maintenance et la sécurité.

Les bonus aux dirigeants du mémorial du 11 septembre et du musée ont été financés par un donateur anonyme, selon un porte-parole. Helayne Seidman

Le mémorial, qui est patrouillé à la fois par le NYPD et la police de l’autorité portuaire, dépense également environ 700 000 $ par mois pour la sécurité privée, a déclaré Cochran.

La membre du conseil d’administration Debra Burlingame, dont le frère Charles Burlingame était pilote du vol 77 détourné d’American Airlines qui s’est écrasé sur le Pentagone, a déclaré devant un sous-comité du Congrès le mois dernier que la sécurité supplémentaire est cruciale pour contrecarrer les attaques terroristes.

« Notre site est un lieu d’un grand intérêt pour les personnes qui voudraient nous faire du mal », a-t-elle déclaré, se souvenant de l’attaque terroriste d’Halloween en 2017 par un homme qui a tué huit personnes alors qu’il conduisait une camionnette sur une piste cyclable le long de la rivière Hudson près de Ground. Zéro.

La directrice générale du mémorial et du musée du 11 septembre, Alice Greenwald, commémore le 25e anniversaire de l’attentat à la bombe contre le World Trade Center de 1993 à la piscine de réflexion nord le 26 février 2018.REUTERS

Le groupe familial de Riches sur le 11 septembre exhorte le Congrès à rejeter l’offre.

« Le mémorial et le musée ont-ils réellement besoin de 10 millions de dollars pour financer les agents de sécurité privés, ou ont-ils besoin d’argent pour compenser leurs salaires et dépenses incontrôlables ? » a déclaré le groupe dans un communiqué. « Encore une fois, le 9/11 Memorial Museum demande aux contribuables fédéraux de soutenir leur budget gonflé et insoutenable. »

Les dépenses du mémorial et du musée pour 2020 se sont élevées à 84,8 millions de dollars, dont 22,1 millions de dollars pour les salaires et avantages sociaux des employés.

Greenwald a déclaré qu’elle quittait son poste de PDG.AP Photo/Richard Drew

Il a terminé l’année avec un déficit de 47 millions de dollars, dont 29,2 millions de dollars correspondaient à la dépréciation du bâtiment et de l’équipement, ont déclaré des responsables. La perte de trésorerie était de 17,9 millions de dollars.

L’encre rouge aurait été pire, mais 139 personnes – pour la plupart des membres du conseil d’administration – ont fait des dons de 5 000 $ et plus. La « campagne de collecte de fonds d’urgence » du conseil d’administration a collecté environ 45 millions de dollars à ce jour, a déclaré Burlingame.

Un donateur mystère qui a donné 10 millions de dollars n’est pas l’ancien maire Mike Bloomberg, a déclaré Cochran. Bloomberg, président du conseil d’administration, avait auparavant prêté à l’organisation 15 millions de dollars, qui n’ont pas été remboursés.

Le mémorial et musée du 11 septembre dépense actuellement 700 000 $ par mois en dépenses de sécurité privée chaque mois.AP Photo/Hiro Komae, File

En avril 2020, le mémorial et le musée ont également reçu un prêt de 4,6 millions de dollars du programme fédéral de protection des chèques de paie. Les fonds ont duré jusqu’en juin, a déclaré Cochran. Les licenciements et les congés ont été exécutés le 1er juillet. Le prêt a été annulé l’année dernière.

Actuellement, 188 personnes font partie du personnel, contre 340 avant la pandémie.