Le musée George Jones révèle une mise à jour malheureuse

Le George Jones, un musée, un restaurant et une salle de concert dédié à la légende de la musique country décédée dans la destruction de divertissement de Lower Broadway à Nashville, a fermé définitivement cette semaine. Les propriétaires du lieu de divertissement ont partagé la triste nouvelle sur Instagram lundi, soulignant les difficultés causées par la pandémie de coronavirus et l’attentat à la bombe de la Second Avenue le jour de Noël l’année dernière. Les souvenirs de Jones qui étaient inclus dans le musée seront déplacés dans un nouveau lieu à l’avenir.

« Cela a été deux années difficiles pour beaucoup – notre entreprise n’a pas été différente », ont écrit les propriétaires du lieu. « De la pandémie (et les débuts et les arrêts là-bas) jusqu’au bombardement de la 2e avenue il y a un an – nous nous sommes battus pour ce qui est juste pour notre personnel fidèle et nos partenaires locaux. Comme de nombreux propriétaires d’entreprise le savent, entre les pénuries de main-d’œuvre et difficulté avec la cohérence des produits, c’est un défi au jour le jour (pour le moins) de rendre une entreprise viable. »

« Pour ces raisons, c’est avec le cœur lourd que nous annonçons que nous fermons le George Jones Entertainment Venue après une belle course », poursuit le communiqué. Les objets du musée seront « manipulés avec soin » et déplacés dans un nouvel espace qui sera annoncé ultérieurement. Les propriétaires ont ensuite remercié les fans de Jones pour leur soutien depuis l’ouverture du lieu en 2015.

Jones est décédé en avril 2013 à 81 ans. Il est considéré comme l’un des artistes country les plus influents de sa génération, avec plus de 160 singles dans les charts. L’interprète de « He Stopped Loving Her Today » a été intronisé au Country Music Hall of Fame en 1992. Le musée George Jones comprenait ses tenues, ses récompenses, ses instruments et sa célèbre tondeuse à gazon John Deere, note The Tennessean.

La nouvelle de la fermeture du site a déçu les résidents de Nashville et les touristes. « C’est tellement triste … nous ne sommes allés à Nashville que deux fois, et les deux fois nous nous sommes arrêtés là-bas pour prendre un verre et écouter de la musique. L’un des plus beaux bars verrouillés de la ville », a écrit un fan sur Facebook. « C’est tellement triste à entendre. L’un de nos arrêts préférés à chaque fois à Nashville. Mais je comprends tout à fait. Nous sommes à une époque inconnue », a commenté un autre.

Le George Jones est le dernier lieu du centre-ville de Nashville à fermer ces dernières semaines. Plus tôt ce mois-ci, les propriétaires de la salle de robinetterie Flying Saucer ont annoncé qu’elle fermerait le 15 décembre après 23 ans d’exploitation dans le bâtiment The Baggage sur la 10e Avenue Sud. Fin novembre, Rock Bottom Brewery a soudainement fermé sans avertissement, des mois après que la société de téléréalité Continental Realty, basée à Baltimore, a acheté le bâtiment.