Le musée GRAMMY présente « Songs Of Conscience, Sounds Of Freedom »

Songs of Conscience, Sounds of Freedom, organisé par le GRAMMY Museum de Los Angeles, examine le rôle que la musique a joué pour informer et inspirer la conscience sociale tout au long de l’histoire américaine.

Tracer un chemin des spirituals chantés par les esclaves en Amérique et les chansons et les sons de la Révolution américaine, au mouvement de masse de la musique et de l’art qui a contribué à susciter l’action pendant le mouvement des droits civiques des années 1960, à la lutte continue pour la justice raciale en Amérique d’aujourd’hui, l’exposition couvre le temps et le genre pour raconter les histoires du rôle de la musique en tant que source d’inspiration et d’éducation. Songs of Conscience, Sounds of Freedom ouvre le samedi 15 janvier 2022 et se poursuivra jusqu’au 8 mai 2022.

Songs of Conscience, Sounds of Freedom a été présenté pour la première fois au GRAMMY Museum lors de son ouverture à Los Angeles en 2008. Au cours des 13 années qui ont suivi cette première édition, l’exposition a été mise à jour pour inclure le mouvement Black Lives Matter, des chansons qui se battent pour Droits LGBTQ+ et comment la musique d’artistes comme HER, Dave Specter et Mickey Guyton continuer les traditions d’utiliser la musique comme agent et catalyseur de changement social.

De plus, Songs of Conscience, Sounds of Freedom comprendra une nouvelle section élargie, « The Sounds of Los Angeles », qui explore les mouvements sociaux et les événements basés à Los Angeles qui ont inspiré des chansons de protestation couvrant une variété de genres et de communautés, le mouvement Chicano qui se sont formées dans les années 1960 et 1970, les émeutes/rébellion de Watts de 1965, les émeutes/soulèvement de 1992 et l’histoire de la ville en matière de pauvreté et de disparité économique, de violence des gangs et de corruption policière. Les artistes présentés incluent Lalo Guerrero, Mark Guerrero, Frost, Kim Weston, Randy Savvy de Compton Cowboys, Chuck D, et plus.

« Songs of Conscience, Sounds of Freedom revient au GRAMMY Museum à un moment particulièrement pertinent », a déclaré Bob Santelli, directeur exécutif fondateur et conservateur de l’exposition. « Bien que les chansons socialement et politiquement conscientes aient guéri et inspiré des générations tout au long de notre histoire, il est particulièrement important de montrer le pouvoir de la chanson en tant que force unificatrice et agent de changement au milieu des luttes actuelles de l’Amérique pour l’égalité. »

Songs of Conscience, Sounds of Freedom comprendra également des « Song Spotlights », des présentations vidéo individuelles mettant en vedette des artistes parlant d’une chanson socialement consciente :

Andra Day discute « Fruit étrange » de Billie Holiday

Noel Paul Stookey rappelle l’importance de celui de Bob Dylan « Souffler dans le vent »

Ziggy Marley parle de la chanson de son père « Lève-toi, lève-toi »

