Le musée Lincoln présentera une rare proclamation d’émancipation pour Juneteenth ⋆ .

En reconnaissance de juinteenth, les Bibliothèque et musée présidentiels Abraham Lincoln à Springfield, Illinois, présentera un exemplaire rare du Proclamation d’émancipation.

Alors que le document original de la proclamation d’émancipation reste aux Archives nationales à Washington, DC, la copie qui sera affichée dans l’Illinois porte les signatures de Le président Abraham Lincoln et ancien secrétaire d’État Guillaume Seward. Selon l’Associated Press, les visiteurs du musée pourront voir la copie du 15 juin au 16 juillet.

Le président Abraham Lincoln a publié la proclamation d’émancipation le 1er janvier 1863; cependant, la nouvelle tant attendue n’est parvenue aux peuples asservis dans certaines parties du pays que bien plus tard.

Aujourd’hui, des États comme la Floride (20 mai 1865), le Kentucky (peut-être le 8 août 1863) et l’est du Mississippi (8 mai 1865) commémorent le jour de l’émancipation à l’occasion des anniversaires qui marquent la première connaissance de la proclamation d’émancipation.

Cependant, il est important de noter que la proclamation d’émancipation n’a pas effectivement libéré tous les Africains réduits en esclavage et que l’esclavage aux États-Unis n’a été aboli qu’après la ratification du 13e amendement en janvier 1865, et même cela comporte des lacunes.

Juneteenth honore la mémoire des peuples asservis à Galveston, Texas, qui n’ont reçu cette nouvelle de leur liberté que le 19 juin 1865-l’une des dernières dates connues, avec l’arrivée de troupes dirigées par Général de l’Union Gordon Granger. Le décret que Granger rendit se lisait en partie :

« Le peuple du Texas est informé que, conformément à une proclamation de l’exécutif des États-Unis, tous les esclaves sont libres. Cela implique une égalité absolue des droits personnels et des droits de propriété entre les anciens maîtres et les esclaves, et le lien existant jusqu’ici entre eux devient celui entre l’employeur et le travail salarié.

Comme leGrio rapporté précédemment, l’Illinois House a adopté une loi fin mai qui ferait du juin un jour férié officiel, donnant un jour de congé payé aux employés de l’État. Si signé par l’Illinois Gouverneur Jay Robert Pritzker, le projet de loi entrerait en vigueur immédiatement et à temps pour la célébration du 17 juin de cette année.

« Je parraine ce projet de loi depuis un certain nombre d’années, mais lorsque j’ai essayé de le faire adopter auparavant, il n’y avait tout simplement pas d’appétit. Maintenant, après George Floyd, c’est le moment. Certains diraient que c’est un jour férié afro-américain, mais c’est un jour férié américain. dit l’Illinois Représentant La Shawn Ford, qui a défendu le projet de loi avec Sénateur d’État Kimberly A. Lightford.

« Le mois de juin devrait être un jour férié – c’est la plus ancienne célébration nationale de la liberté de tous les esclaves dans ce pays. Il devrait être célébré par tous les résidents de l’Illinois afin de souligner le chemin parcouru par notre société », a déclaré Lightford.

