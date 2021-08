Le musée virtuel de l’Opel Classic s’ouvre pour que nous connaissions son histoire | Moteur

Opel Classic lance des visites virtuelles de son musée, afin que quiconque souhaite connaître l’histoire de la marque puisse le faire depuis chez lui.

Si vous êtes passionné par l’histoire de l’automobile, certains musées de constructeurs seront occasionnellement sur votre itinéraire de voyage. Cependant, avec la situation actuelle, il est difficile de visiter personnellement ces lieux. Pour lui, Opel Classique a lancé des visites virtuelles de sa collection via son site Internet.

A travers différentes visites thématiques, les personnes intéressées pourront revoir plus de 120 ans de fabrication automobile et 159 ans depuis la création de cette marque allemande bien connue. Ainsi, de n’importe où dans le monde, vous pouvez voir les moments qui ont défini Opel au cours de tant de décennies.

Comme le fabricant l’a organisé, de chez nous, nous pouvons faire une visite à 360 degrés de l’exposition située dans le ancienne borne de recharge K6 du parc de l’usine de Rüsselsheim. Les visiteurs commencent dans les “salles sacrées”, où ils se tiennent plus de 600 voitures et des études historiques, ainsi que d’autres 300 expositions. Dans cette zone, vous pouvez tout admirer, des premières machines à coudre Opel au moteur d’avion. De plus, certains véhicules peuvent être vus plus en détail si les visiteurs le souhaitent, afin que plus de faits et de caractéristiques puissent être découverts à leur sujet.

Quatre nouvelles visites thématiques

Cependant, ce n’est pas tout, car ils ont été créés quatre visites thématiques nommé « Propulseurs alternatifs », ‘Rallyes’, ‘Les années folles’ et ‘Mobilité pour des millions’. La première se concentre sur des modèles insolites comme le RAK 2 de 1928, qui a battu plusieurs records grâce à sa propulsion par une fusée à combustible solide à l’arrière. Avec lui, vous pourrez également découvrir les premiers prototypes électriques de la marque tels que le Opel Impuls I années 90, ainsi que des véhicules à hydrogène Opel HydroGen, de 1 à 4.

En tournée ‘Rallyes’Comme son nom l’indique, nous passerons en revue l’histoire d’Opel sur les pistes du monde entier. Le point culminant sont les voitures gagnantes de Walter Röhrl et Jochi Kleint, bien que le Opel Kadett 4×4, qui était prévu pour le Championnat du Monde des Rallyes et utilisé lors du Paris-Dakar. On arrivera ainsi à des modèles plus récents comme l’Opel ADAM R2 ou le Rallye Opel Corsa-e, qui est la première voiture de rallye 100 % électrique au monde.

D’autre part, la tournée “Les années folles” ils transfèrent cette période d’inventions marquée par la recherche de dépassement des limites. À l’aide de vélos de course ou de fusées, plusieurs records du monde ont été battus et la production à la chaîne a complètement changé l’industrie automobile.

Enfin, la route numéro 4 est appelée « La mobilité pour des millions », qui passe en revue les voitures qui ont transporté des millions de personnes au fil des ans. Après l’Opel “Doktorwagen” et “Laubfrosch” est venu le Kadett, plus tard nommé Astra. Vous pouvez voir ici les progrès de ce modèle, qui aura bientôt une nouvelle génération sur les routes.

Cet article a été publié sur Top Gear par Sergio Ríos.