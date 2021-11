Le musicien Damon Irvin parmi les 6 victimes du tueur en série, selon la police

Une épreuve tragique traverse le Missouri et le Kansas. Selon KMBC News à Kansas City, Kansas, le musicien Damon Irvin a été identifié comme l’une des victimes d’un tueur en série présumé. Irvin serait l’une des victimes de Perez Reed, qui a été arrêté vendredi, soupçonné d’être responsable d’avoir tué six personnes et blessé deux autres, selon CNN.

À la lumière de son meurtre, les membres de la famille d’Irvin lui rendent hommage. Sa famille a déclaré à KMBC qu’Irvin était un musicien talentueux et un diplômé universitaire. Ils se souviennent de lui avec émotion comme quelqu’un qui serait toujours disponible pour donner un coup de main. Son frère, Dalano Hill, a déclaré : « Il a apporté de la joie à beaucoup de gens. Vous ne comprenez pas, c’est un homme qui a obtenu une bourse pour chanter de l’opéra en Allemagne. Irvin aurait été assassiné dans sa résidence de Wyandotte Towers, où il ne vivait que depuis quelques mois.

« Nous sommes blessés en ce moment. Nous sommes blessés », a ajouté Hill. « Laisse ça se terminer vite mec. Ne nous traîne plus, frère. Tu nous as déjà pris quelque chose de si précieux. » La famille d’Irvin espère que Reed est bien l’auteur du crime, car ils veulent simplement la fermeture. Hill a poursuivi: « Je prie pour que ce soit le gars. Que nous obtenions une sorte de justice avant de rentrer à la maison. »

CNN a rapporté que Reed a été arrêté vendredi. Quelques jours plus tard, le FBI a annoncé avoir arrêté un « tueur en série présumé » en référence à Reed. Il aurait été arrêté à Independence, Missouri, après être descendu d’un train. Au moment de son arrestation, la police a trouvé un billet que Reed a acheté pour voyager de St. Louis à Kansas City, Missouri et un pistolet semi-automatique de calibre .40. Un communiqué de presse a déclaré: « Ce calibre correspond à des douilles d’armes à feu trouvées lors de fusillades non résolues dans la ville et le comté de Saint-Louis en septembre 2021. Au moins six victimes ont été abattues, dont quatre mortellement, avec la même arme à feu de calibre .40. »

Le bureau du procureur du comté de St. Louis a déclaré que Reed avait été inculpé de deux chefs de meurtre, d’un chef d’agression au premier degré et de trois chefs d’action criminelle armée. Les victimes ont été attaquées entre la mi-septembre et la fin octobre. CNN a noté que Reed avait accepté de répondre aux questions des agents lors de son arrestation et qu’il avait nié avoir blessé qui que ce soit.