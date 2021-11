Le musicien Thomas Kennedy retrouvé mort après avoir été attaqué et jeté dans une rivière

Le musicien irlandais Thomas Kennedy a été retrouvé mort dans le pays de Géorgie, où il était en vacances, le mois dernier. Cinq hommes ont été arrêtés, accusés de vol et de meurtre à sa mort. Les hommes ont admis avoir volé l’homme de 28 ans, mais ont nié l’avoir tué. Lors de ses funérailles à Lahardane, en Irlande, on se souvient de Kennedy comme d’un musicien qui « apportait de la luminosité avec lui partout où il allait ».

Kennedy a été assassiné le 7 octobre et son corps a été retrouvé le lendemain, après s’être échoué dans la rivière Mtkvari, près de la ville de Gori. Cinq hommes ont été arrêtés en lien avec sa mort, rapporte le Mayo Advertiser. Ils ont tous nié l’avoir tué, mais quatre d’entre eux ont admis avoir commis un vol. Kennedy a rencontré les hommes lorsqu’il a été invité à prendre un verre avec eux. Au tribunal, les procureurs ont déclaré que le téléphone de Kennedy avait été trouvé dans un prêteur sur gages, ce qui a conduit à l’enquête policière.

Au cours de l’enquête, la police a également appris que Kennedy était vivant mais inconscient lorsqu’il a été jeté dans la rivière. Les procureurs pensent que les hommes ont paniqué après avoir volé le musicien et pensent l’avoir tué. Les couches pour les prévenus – Giorgi Balashvili, 28 ans ; Zoura Palavandishvili, 19 ans ; Giorgi Okhanashvili, 17 ans ; et Giorgi Kareli, 20 ans – a affirmé que Kennedy les fuyait après un combat et est tombé dans la rivière. Les accusés seront détenus pendant deux mois et pourraient être condamnés à 13 à 17 ans de prison s’ils sont reconnus coupables.

Après la mort de Kennedy, sa famille a lancé une page GoFundMe pour collecter des fonds afin de ramener son corps à la maison pour les funérailles. Le fonds a collecté 62 166 € avant les funérailles à l’église Saint-Patrick de Lahardane le 27 octobre. Avant la messe, la famille de Kennedy se souvenait de lui comme d’un « jeune homme joyeux et dynamique » qui « apportait de la luminosité avec lui partout où il allait et à quiconque il rencontré sur le chemin de sa vie », rapporte le Sunday World.

« C’était un garçon si poli et bien élevé, toujours soucieux de ne jamais déranger qui que ce soit. Il était gentil, drôle et extrêmement généreux à tous points de vue », a déclaré sa famille. « Nous sommes la famille la plus chanceuse car nous avons passé 28 ans avec la belle âme unique, excentrique et excentrique de Tom. Aujourd’hui, nous allons partager avec vous à quel point il comptait pour sa famille et vous demander à tous de prier pour nous alors que nous apprenons ce que cela signifie aller de l’avant sans Tom dans nos vies. »

Kennedy est né à Manchester, en Angleterre, de parents irlandais. Sa famille a déménagé à Mayo, en Irlande, quand il avait deux ans. Il laisse dans le deuil ses parents et six frères, rapporte Irish Central. Pendant le mas funéraire, sa guitare a été exposée à l’autel et un drapeau irlandais a été drapé sur son cercueil.

« Il était bon au football, il n’avait pas peur sur les motos, c’était un génie de la musique et c’était aussi un excellent soudeur », a déclaré sa famille à la congrégation lors des funérailles. « Mais la vraie passion des musiciens était sans aucun doute la musique. Tom a trouvé l’amour de sa vie ; il s’est mis à la guitare comme un canard à l’eau. Il a eu une leçon à l’école. Il est rentré à la maison, est allé sur YouTube, a appris lui-même et le le reste appartient à l’histoire comme on dit. »