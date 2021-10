Le MVP, à lui seul : Nikola Jokic excelle avec les Nuggets pour l’emporter sur les finalistes NBA

Grand début de la saison 2021/22 pour l’actuel joueur par excellence de la NBA. Nikola Jokic a excellé avec pépites de Denver dans la victoire de la franchise du Colorado sur les derniers finalistes de la compétition Phoenix Suns par un score de 110-98.

Le centre aserbe est passé à 27 points et 13 rebonds pour mener les Nuggets où Will Barton se démarque également avec 20 points, six rebonds et cinq passes décisives. Facundo Campazzo, zéro point et quatre passes décisives en 19 minutes en tant que meneur remplaçant. Chez les Suns, le meilleur a été Chris Paul avec un double-double de 15 points et 10 passes décisives. Très peu de Devin Booker (12 points sur 3-15 tirs du terrain (20% TC), et quatre passes décisives).

Nous n’aurons jamais assez de Joker d’un océan à l’autre – pic.twitter.com/3AnuLN7UIz – Denver Nuggets (@nuggets) 21 octobre 2021