Le MVP de la NBA, Nikola Jokic, a apporté des améliorations considérables à la défense

En tant que l’un des talents les plus uniques du jeu, Nikola Jokic est le MVP en titre de la NBA en raison de ses compétences éblouissantes en attaque. Cependant, sa défense a toujours été plus préoccupante.

Certains craignaient même que Denver ne puisse pas devenir un concurrent si Jokic était la pièce maîtresse de son attaque défensive pour aller de l’avant. L’entraîneur-chef des Nuggets Michael Malone a qualifié Jokic de « marque facile » parce qu’il n’est pas ce « gars athlétique qui bloque les tirs » qui fait des jeux défensifs à la jante.

Malone a raison, contrairement à d’autres centres, Jokic n’est pas un protecteur de jante dominant. Le pourcentage de blocage de Jokic ne se classe que dans le 36e centile parmi les joueurs à son poste, selon Cleaning the Glass.

Malone, cependant, a également ajouté que Jokic est le point d’ancrage de la défense de Denver. Vraisemblablement avec la confiance supplémentaire de son entraîneur derrière lui, le grand homme a montré la capacité de se renforcer et de faire la différence en tant que meneur de jeu défensif quand cela compte.

Lorsque les Nuggets ont vaincu les Golden State Warriors le 28 décembre, le jeu qui a scellé le match était en fait à un bloc de Jokic. Ce n’était pas la première fois que cela arrivait cette saison !

Des moments comme celui-là nous rappellent que Jokic a parcouru un long chemin en peu de temps. Pas plus tard qu’en septembre 2020, lors de son apparition dans Inside the NBA de TNT, la star de Golden State Draymond Green a été très critique à l’égard de la défense de Jokic.

Mais voici ce que Green a récemment dit sur la façon dont Jokic a pris les commentaires (via NBC Sports):

« Il est venu vers moi l’année suivante et a dit quelque chose du genre » J’ai vu ce que vous avez dit à propos de ma défense, vous aviez raison « ou » J’apprécie « et il a dit » Je me suis amélioré « , j’ai dit » vous vous êtes amélioré à 100 %, je vous ai observé cette année et vous vous êtes amélioré à 100 %.

Jokic, en effet, s’est amélioré, mais ce ne sont pas les statistiques de comptage, comme les blocs, qui le font se démarquer. Pour lui, ce sont les métriques on-off qui illustrent sa valeur.

Les adversaires ont un pourcentage de buts sur le terrain effectif qui est de 6,1 points pire lorsque Jokic joue que lorsqu’il ne joue pas. Selon Cleaning The Glass, cela se classe actuellement dans le 97e centile.

Plus précisément, les Nuggets tirent 8,2 points de pourcentage de moins sur les tirs courts et moyens lorsqu’il est au sol (40,5%) par rapport à lorsqu’il est absent (48,7%) jusqu’à présent cette saison.

Non seulement les adversaires manquent ces tirs plus souvent, mais lorsque Jokic est actif, les Nuggets font un bien meilleur travail en limitant les rebonds offensifs adverses et attrapent plutôt des planches défensives sur les tirs manqués.

Jokic enregistre actuellement un record en carrière de 17,3 rebonds défensifs pour 100 possessions. Cela brise son précédent record personnel, qui était de 12,7 rebonds défensifs pour 100 en 2018-19. Il a en fait pris des rebonds sur 31,6% de tous les paniers manqués de ses adversaires, ce qui n’est que Rudy Gobert pour la meilleure note de la ligue jusqu’à présent.

Laissez cela entrer: Jokic a remporté le prix MVP la saison dernière, et cette année, il enregistre 5,8 rebonds défensifs supplémentaires pour 100 possessions.

Dans l’ensemble, Denver accorde 105,5 points pour 100 possessions lorsque Jokic est au sol, selon PBPStats. Cependant, ce nombre augmente jusqu’à 116,2 points pour 100 lorsqu’il ne l’est pas.

Zach Kram de The Ringer a écrit un article très réfléchi plus tôt cette année, expliquant exactement à quel point il est difficile de quantifier spécifiquement la défense de Jokic. Essentiellement, différentes statistiques fournissent des conclusions radicalement différentes.

Alors que se passe-t-il lorsque vous allez directement à la source ? Si vous lui demandez, il vous dira franchement et humblement qu’il est tout simplement décent. Via le Denver Post :

«Je pense que je suis au milieu… Je ne suis pas un grand défenseur, je ne suis pas le pire défenseur. … Je peux faire quelques arrêts, parfois je ne peux pas. Ça dépend, je pense que je suis juste au milieu. J’essaie juste de m’améliorer pour être vraiment bon des deux côtés du court.

Mais les évaluateurs de FiveThirtyEight.com offrent une lecture beaucoup plus généreuse de sa performance défensive individuelle. En utilisant leur métrique avancée tout-en-un, RAPTOR, vous pouvez jeter un œil à sa position par rapport au reste de la NBA ci-dessous :

Selon leur mesure fourre-tout, Jokic se situe dans son propre niveau de productivité d’élite à la fois en attaque et en défense. Étonnamment, Jokic se classe en quelque sorte comme le meilleur joueur défensif de la ligue.

Attends quoi?! Prenons du recul.

La superstar serbe a sans aucun doute fait des progrès importants du côté défensif du terrain. Le mois dernier, Nekias Duncan a fait un excellent travail en contextualisant exactement où Jokic s’est intensifié. Via l’actualité du basket-ball :

«Ce qui a été intéressant à observer, c’est le confort croissant de Jokic en matière de couverture des chutes. Ses limitations verticales persistent, mais il joue l’écart avec plus de détermination. Il y a un peu plus d’activité, des concours plus forts. Il bouge un peu mieux ses hanches, ce qui lui permet de suivre les joueurs de balle de manière plus fluide.

Comme nous pouvons le voir en suivant ses progrès tout au long de sa carrière à partir d’autres statistiques avancées, les chiffres suggèrent certainement que Jokic est meilleur en défense maintenant qu’il ne l’était même lorsqu’il a remporté le MVP de la ligue la saison dernière.

Vous pouvez même voir une visualisation de ses progrès du côté défensif de l’étage ci-dessous, en traçant un graphique plus-moins défensif estimé (eDPM) – qui est considéré comme une mesure d’impact tout-en-un plus fiable que RAPTOR :

L’évaluation de RAPTOR ne passe pas exactement le test de la vue alors qu’ils sont plus modestes, EPM est probablement une note plus précise étant donné que nous pouvons tous convenir que le grand homme est loin d’être le meilleur joueur défensif de la ligue.

Peut-être pouvons-nous faire une comparaison plus appropriée en utilisant le Defensive Daily Plus-Minus de DARKO, qui est largement considéré comme la mesure la plus fiable.

J’ai jeté un coup d’œil à deux autres grands hommes qui ont joué le même nombre de matchs que Jokic et qui sont également des gars à haut volume en attaque, Julius Randle et Karl-Anthony Towns :

Bien que tous les trois aient commencé leur carrière en se classant de médiocres à médiocres défenseurs, Jokic a rapidement pris de l’avance et il a depuis réussi à conserver une avance constante en tant que trio défensif le plus percutant.

Jokic, sans aucun doute, n’est pas le même défenseur qu’il était lorsqu’il est entré dans la ligue pour la première fois.

Bien que le grand homme ait eu un impact négatif sur la défense contre les Clippers dans la bulle, si vous parlez à l’entraîneur Malone maintenant, il vous dira que le grand homme est bien meilleur ces jours-ci. Via le Denver Post :

«Ce qui me saute aux yeux, et je vais le dire, et les gens qui ne sont pas à Denver, mais les gens autour de la NBA se moqueront de ça, c’est un joueur défensif très efficace. Vous ne pouvez pas dire qu’il ne l’est pas. Toutes les autres analyses qu’ils utilisent pour les autres joueurs, lorsque vous appliquez ces mêmes analyses à Nikola Jokic, il devrait être un joueur All-Defensive.

Peut-être qu’il n’est pas le joueur défensif de l’année. Mais va-t-il gagner les honneurs NBA All-Defense ? Je dirais toujours probablement pas avec Gobert, Jarrett Allen, Evan Mobley, Myles Turner, Jarred Vanderbilt, Isaiah Hartenstein et peut-être même Giannis Antetokounmpo, tous en lice pour les places en première zone.

Pourtant, Jokic n’est pas votre candidat All-Defense typique, qui est le type de joueur qui va semer la peur dans le cœur des adversaires lorsqu’ils sont confrontés à lui.

Il n’est toujours pas le genre de défenseur qui a tendance à enfermer son homme sur des opportunités en tête-à-tête de manière isolée. Bien qu’il se soit amélioré, il est encore souvent exposé pendant les écrans de balle lorsque le tamis se soulève vers le périmètre et convertit un pick and pop facile.

Cependant, il est maintenant très positif en défense. Pour les Nuggets, l’avoir au moins pour fournir cela en fera une menace sérieuse pour remporter un titre une fois que leur équipe sera en pleine santé avec Jamal Murray et Michael Porter à nouveau dans le mix.