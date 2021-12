Le MVP Nikola Jokic est déjà avec le mode imparable ‘On’

Nikola Jokic ne s’arrête pas. Le Serbe, actuel MVP NBA, n’a pas baissé d’un iota de son niveau par rapport à la saison dernière (plutôt le contraire). Il continue de marquer, de rebondir et de passer avec une facilité étonnante, et si les Nuggets commencent à gagner et à se battre pour les positions de leader à l’Ouest, il se battra à nouveau pour être le MVP NBA de la saison. En chiffres, ce ne sera pas le cas. Ils tombent de ses mains.

Hier, dans le triomphe de pépites de Denver en vue de sorciers de Washington 113-107, Jokic a terminé avec 28 points, 19 rebonds, 9 passes décisives, 3 interceptions et 1 bloc. Énorme.

Ne le regardez pas au tireur du coin – pic.twitter.com/KaFLGaFCcU – Denver Nuggets (@nuggets) 14 décembre 2021

Comparaison numérique

Que Nikola Jokic soit toujours au niveau MVP est évident. L’année dernière, lorsqu’il a reçu le prix, il avait en moyenne 26,4 points, 10,8 rebonds et 8,3 passes décisives par match. Pour le moment, il totalise en moyenne 26,5 points, 13,5 points et 7,2 passes décisives. Énorme. Le pourcentage de triples baisse un peu (de 38,8 à 37,1 %), mais le pourcentage de tirs à deux augmente (de 60,6 à 65,5 %).

Nikola Jokic est actuellement quatrième dans la lutte pour le MVP de la saison 2021/22 derrière Stephen Curry, Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo.

Les Denver Nuggets sont actuellement huitièmes dans l’Ouest avec 14 victoires et 13 défaites. On verra s’ils sont capables de s’améliorer en deuxième partie de saison. La perte de Jamal Murray est notable, et beaucoup. Ils sont pour l’instant et 2,5 victoires de la quatrième place occupée par les surprenants Memphis Grizzlies.