Le MWC 2022 devrait toujours avoir lieu, malgré les inquiétudes d’Omicron

Le MWC Barcelona poursuivra sa conférence annuelle dans six semaines, malgré les inquiétudes croissantes concernant COVID-19 et la propagation de la nouvelle variante Omicron.

John Hoffman, PDG de la GSM Association (GSMA), a déclaré dans un article publié sur le site Web du MWC qu’avec les garanties précédentes et les efforts continus des experts de la santé, des scientifiques et du gouvernement, il pense que les conférenciers pourront « se réunir en toute sécurité » cette année.

« Cette nouvelle année commence également avec plus de nouvelles liées à la pandémie. La situation mondiale continue d’évoluer et, une chose devient évidente, nous allons faire face aux effets de Covid-19 pour les années à venir. Dans des moments comme ceux-ci, un leadership responsable est plus critique que jamais. Ce type de leadership inspire l’innovation et le type d’investissement qui fait avancer notre industrie, notre société et notre économie tout en assurant la sécurité de notre communauté. Compte tenu de cela et du fait que les circonstances actuelles ont rendu la connectivité profondément critique, la GSMA n’envisageons de modifier nos plans que sous la direction des autorités espagnoles », – John Hoffman, PDG de la GSMA

La conférence devrait réunir plus de 1 500 exposants venant de 150 pays différents, selon la note. Le MWC est l’une des plus grandes conférences sur la technologie mobile et c’est généralement l’occasion de voir les nouveaux smartphones de différents fabricants. Au cours des années précédentes, la conférence a attiré plus de 100 000 participants.

Selon le traqueur quotidien du New York Times pour l’Espagne, la moyenne quotidienne des cas de COVID au 9 janvier était de 124 309.

Le MWC sera la deuxième grande conférence à poursuivre sa rencontre en personne après le CES, qui a décidé de se terminer un jour plus tôt.

En septembre 2020, la GSMA a annoncé qu’elle reportait sa conférence de 2021 en raison de COVID-19. Le MWC a été l’un des premiers grands salons professionnels de 2021 à avoir été annulé en raison de la pandémie. Avant que la GSMA n’annonce effectivement l’annulation du spectacle, plusieurs entreprises avaient déjà décidé de renoncer à assister au MWC 2021, en gardant à l’esprit la santé et la sécurité de leurs employés. Le spectacle a eu lieu plus tard cette année-là en juin.

Jusqu’à présent, aucune entreprise n’a encore annoncé si elle abandonnerait la conférence. Amazon, Google, OnePlus, Lenovo, Microsoft, Nvidia et Intel font partie des entreprises qui ont abandonné le CES cette année.