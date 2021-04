Le Myanmar reste embourbé dans la violence 2 mois après le coup d’État

À Yangon, la plus grande ville du pays, un groupe de jeunes peu après le lever du soleil jeudi a chanté des chansons solennelles en l’honneur des plus de 500 manifestants tués jusqu’à présent. (Source de la photo: AP)

Les manifestants au Myanmar ont marqué jeudi deux mois depuis que l’armée a pris le pouvoir en défiant une fois de plus la menace d’une violence meurtrière et en manifestant publiquement contre le renversement du gouvernement démocratiquement élu.

Le coup d’État du 1er février s’est heurté à une résistance publique massive que les forces de sécurité ont été incapables d’écraser en raison de l’escalade de la violence, notamment en tirant régulièrement sur des manifestants. Les efforts extérieurs, y compris les sanctions imposées par les pays occidentaux au régime militaire, n’ont pas permis de rétablir la paix.

À Yangon, la plus grande ville du pays, un groupe de jeunes peu après le lever du soleil jeudi a chanté des chansons solennelles en l’honneur des plus de 500 manifestants tués jusqu’à présent. Ils ont ensuite défilé dans les rues en scandant des slogans appelant à la chute de la junte, à la libération du chef déchu Aung San Suu Kyi et au retour de la démocratie. Des manifestations ont également eu lieu à Mandalay et ailleurs.

Les manifestations ont fait suite à une nuit de violence comprenant des descentes de police et plusieurs incendies. À Yangon, plusieurs magasins de détail appartenant en tout ou en partie à Myanma Economic Holdings Limited, qui est une branche d’investissement de l’armée, ont pris feu. Les magasins sont la cible de boycotts par le mouvement de contestation.

La crise dans la nation d’Asie du Sud-Est s’est fortement étendue au cours de la semaine dernière, à la fois en termes de nombre de manifestants tués et avec le lancement de frappes aériennes par l’armée contre les forces de guérilla de la minorité ethnique Karen dans leur patrie à la frontière avec la Thaïlande. L’envoyé spécial de l’ONU pour le Myanmar a averti que le pays était confronté à la possibilité d’une guerre civile.

C’est un renversement brutal pour le Myanmar, qui avant le coup d’État progressait lentement vers une plus grande démocratie après des décennies de régime militaire brutal.

Dans les zones contrôlées par les Karen, plus d’une douzaine de civils ont été tués depuis samedi et plus de 20 000 ont été déplacés, selon les Free Burma Rangers, une agence de secours opérant dans la région.

En plus de ces morts, une frappe aérienne mardi sur une mine d’or dans le territoire de la guérilla karen a fait jusqu’à 11 morts supplémentaires, ont déclaré un média local et un employé d’une ONG en contact avec des résidents proches du site.

Saw Kholo Htoo, directeur adjoint du Karen Teacher Working Group, a déclaré que les habitants lui avaient dit que cinq personnes avaient été tuées à la mine et six autres dans un village voisin. Le Bago Weekly Journal a également rapporté l’attaque. David Eubank des Free Burma Rangers a confirmé qu’une vidéo des conséquences de l’attaque montrait la mine d’or et qu’il y avait eu des frappes aériennes dans la région.

Environ 3 000 villageois karens ont fui ces derniers jours pour se mettre en sécurité dans la Thaïlande voisine, mais beaucoup sont rentrés dans des circonstances peu claires. Les autorités thaïlandaises ont déclaré que ces personnes déplacées étaient retournées au Myanmar de leur plein gré après un bref séjour, mais les groupes d’aide humanitaire disent qu’ils ne sont pas en sécurité et beaucoup restent cachés dans la jungle et les grottes du côté birman de la frontière.

L’envoyée spéciale de l’ONU pour le Myanmar, Christine Schraner Burgener, a averti mercredi que le pays était confronté à la possibilité d’une guerre civile et a exhorté le Conseil de sécurité de l’ONU à envisager des mesures potentiellement importantes pour restaurer la démocratie.

Burgener n’a pas précisé quelle action elle considérait comme significative, mais elle a brossé un tableau désastreux de la répression militaire et a déclaré au conseil lors d’un briefing à huis clos que le Myanmar était sur le point de devenir un État en faillite. Une présentation virtuelle du briefing a été obtenue par l’Associated Press.

Toute résolution de l’ONU pour une action concrète telle qu’une interdiction complète des ventes d’armes au Myanmar serait presque certainement opposée par le veto de la Chine ou de la Russie, qui sont des alliés politiques de la junte ainsi que les principaux fournisseurs d’armes à ses militaires.

À l’intérieur du Myanmar, un groupe d’opposition composé de législateurs évincés a déclaré mercredi nulle la constitution du pays de 2008 et a proposé une charte de remplacement provisoire dans un autre défi à la junte au pouvoir.

Ces mesures, bien que plus symboliques que pratiques, pourraient aider les milices ethniques armées du pays à s’allier avec le mouvement de protestation de masse basé dans les villes et les villages.

La constitution de 2008, mise en œuvre sous le régime de l’armée, a assuré que l’armée a maintenu sa domination au cours de la décennie de progrès du pays vers la démocratie, par exemple en lui réservant suffisamment de sièges au Parlement pour bloquer toute modification de la charte et en conservant la responsabilité de plusieurs ministères clés du gouvernement.

La junte cite des dispositions d’urgence dans la charte comme donnant à sa prise de contrôle le 1er février une légitimité constitutionnelle. L’un des objectifs de la constitution provisoire proposée par les législateurs évincés est de répondre aux demandes de longue date de sa myriade de groupes ethniques minoritaires pour une plus grande autonomie dans leurs régions. En cherchant une alliance avec les groupes armés des minorités ethniques, les législateurs espèrent qu’ils formeront une armée fédérale comme contrepoids aux forces armées gouvernementales.

Plus d’une douzaine de groupes ethniques minoritaires recherchent depuis des décennies une plus grande autonomie par rapport au gouvernement central, parfois par le biais de la lutte armée. Même en temps de paix, les relations ont été tendues et les cessez-le-feu fragiles.

Plusieurs des grands groupes, dont les Kachin, les Karen et l’armée Arakan des Rakhines dans l’ouest du Myanmar, ont publiquement dénoncé le coup d’État et déclaré qu’ils défendraient les manifestants dans le territoire qu’ils contrôlent.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.