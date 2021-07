Le mystère de 5 000 ans de Stonehenge est «résolu» grâce à la découverte d’une «machine oubliée depuis longtemps» | Royaume-Uni | Nouvelles

Plus tôt cette année, le professeur Mike Parker Pearson, de l’University College London (UCL), a annoncé une percée dans la compréhension du célèbre cercle de pierres. Son équipe a trouvé une structure similaire à Waun Mawn, dans les collines de Preseli au Pays de Galles, qui, selon les experts, a été démantelée et utilisée comme « blocs de construction » de l’attraction qui se trouve aujourd’hui à 180 milles de Salisbury, dans le Wiltshire. Leur découverte a remis en cause les vues de longue date selon lesquelles nos ancêtres néolithiques auraient transporté les pierres le long d’un certain nombre de voies navigables il y a près de 5 000 ans et « raviver le soutien d’une théorie alternative » selon laquelle il aurait été plus facile de voyager par voie terrestre.

Steven Tasker, un passionné d’histoire du Pays de Galles, pense maintenant avoir “résolu” le mystère après avoir recréé une machine qui, selon lui, a été utilisée il y a des milliers d’années pour construire les structures.

L’installateur de tapis de Llanrhaeadr, Denbighshire, âgé de 66 ans, dit qu’il a trouvé sa réponse en réfléchissant à la façon dont les pyramides ont été construites lors d’une visite en Égypte.

Il est convaincu qu’une “machine oubliée depuis longtemps” qui aurait été utilisée à l’époque biblique a été utilisée pour transporter les pierres – et il l’a maintenant recréée pour prouver sa théorie.

Il a déclaré à WalesOnline: “Cela peut ressembler à quelque chose de Last of the Summer Wine, mais nous avons soulevé un tiers de tonne avec et théoriquement, il pourrait déplacer n’importe quel poids.”

“La science derrière la machine, j’assimile à des chaussures de clown. Tant qu’il est au-dessus de ses pieds, même s’il se penche, il ne basculera pas. C’est comme un tour de l’œil et semble défier la gravité .”

M. Tasker a eu l’idée en 2004 et a commencé à créer un prototype, mais il avait commencé à prendre de la poussière dans son garage jusqu’à ce qu’il reçoive un coup de pouce du Dr Campbell Price en 2018.

Le conservateur de l’Égypte au Manchester Museum a été impressionné par son travail et a demandé à M. Tasker de faire une tournée avec lui et de donner des conférences sur sa théorie.

Cela a inspiré M. Tasker à continuer à travailler dessus.

Sa percée est survenue après une rencontre fortuite dans une maison de vacances, où il a trouvé une copie de l’Ancien Testament.

“C’est bien d’avoir le soutien des experts. Je ne suis pas un universitaire mais je suis ravi qu’ils aiment ce que j’ai fait.

“La machine de Stonehenge n’est vraiment qu’une adaptation de ce que je pense que les Égyptiens utilisaient.”

M. Tasker aimerait maintenant que quelqu’un “le ramasse et construise une taille 1-1” pour prouver l’hypothèse.

Il a poursuivi: “Pour le moment, ce n’est qu’une hypothèse, en construire une réelle en utilisant les techniques de l’époque est l’objectif principal.

“Je suis convaincu après toutes mes recherches et je suis bouleversé par la réponse et le fonctionnement de la machine.”