Le mystère de la sortie de la bande-annonce de No Way Home enfin résolu par le patron de Marvel

Marvel avait programmé quatre films MCU cette année, et deux d’entre eux sont déjà sortis. Black Widow a été lancé à la mi-juillet et Shang-Chi sera présenté le 3 septembre, mais les fans chanceux l’ont vu plus tôt cette semaine. Également plus tôt cette semaine, Marvel a lancé sa dernière bande-annonce Eternals qui était pleine de révélations passionnantes. Cela laisse Spider-Man: No Way Home comme le seul film MCU 2021 sans aucune sorte de séquence promotionnelle. Et une sortie de bande-annonce pour No Way Home pourrait ne pas arriver bientôt.

L’une des explications de l’absence de tout type de bande-annonce de No Way Home est que Marvel et Sony veulent garder secret le plus grand secret de Spider-Man 3. Mais le plus gros spoiler a fuité encore et encore au cours des derniers mois. À ce stade, tout le monde sait que c’est une aventure multivers. L’autre explication, plus troublante, est que Sony pourrait retarder la sortie de No Way Home. Cela dit, Kevin Feige a abordé la bande-annonce manquante de Spider-Man 3, expliquant exactement quand elle tombera.

Marvel commercialise tous ses films MCU

Marvel est actuellement occupé à promouvoir Shang-Chi et la légende des dix anneaux tout en lançant séparément la campagne marketing pour Eternals. Ces deux films sortiront respectivement le 3 septembre et le 5 novembre. Les deux films sortiront en salles sans aucune option de diffusion simultanée sur Disney Plus. C’est ce que le même Feige a déclaré sur le tapis rouge de Shang-Chi plus tôt cette semaine. Selon l’évolution de la pandémie, Disney pourrait changer d’avis et donner à Eternals une sortie jour et date.

Mais Marvel n’a pas un contrôle total sur le marketing de Spider-Man 3. C’est à Sony de lancer la promotion du film, et cela inclut la sortie de la première bande-annonce. Sony a toujours maintenu la date de sortie du 17 décembre pour No Way Home après avoir retardé Venom 2 il y a quelques jours. Contrairement à Marvel, Sony n’a pas la possibilité d’envoyer de nouveaux films en streaming. Et il n’est pas clair s’il envisagera même une sorte d’accord de streaming pour No Way Home.

Le mystère de la sortie de la bande-annonce de No Way Home

Le patron de Marvel est le genre de cadre supérieur qui saurait quel est le plan de Spider-Man 3 et si des éventualités sont en place. Mais Feige a été assez secret à propos de No Way Home. Spidey est apparu lors des interviews de Shang-Chi, mais Feige n’a pas fait de grandes révélations sur Spidey.

Kevin Feige était plus évasif que d’habitude lorsque j’ai posé des questions sur d’autres choses que #shangchi. J’ai essayé de savoir quand la bande-annonce de #SpiderManNoWayHome tomberait. Pas de dé. pic.twitter.com/yb5dq2Pvcn – Steven Weintraub (@colliderfrosty) 19 août 2021

La chose la plus proche que les journalistes ont obtenue de lui en posant des questions sur la sortie de la bande-annonce de No Way Home était une confirmation qu’il y avait une bande-annonce. Et la bande-annonce précédera la première du film. Mais il n’a pas donné de détails, donc nous n’avons pas de date à espérer.

“Ce sera dans les salles le 17 décembre, et il y aura une bande-annonce avant cela, vous pouvez être assuré”, a déclaré Feige à CinemaBlend.

Il a proposé une approche similaire à ComicBook: “Je ne peux que garantir qu’il y aura une bande-annonce avant la sortie du film.”

Les grands secrets de No Way Home

Feige a également abordé le secret autour de No Way Home, indiquant que tout cela était une affaire régulière pour Marvel. « Honnêtement, j’ai vu la ferveur en ligne », a-t-il déclaré. « Il ne m’est pas forcément venu à l’esprit que c’est plus ou moins secret que n’importe lequel de nos autres projets. Je pense que tous nos projets… nous voulons préserver les surprises. C’est à ça que sert le secret.

Avec ou sans sortie de bande-annonce de No Way Home, le plus grand secret du film est dévoilé. Spider-Man 3 sera une histoire multivers mettant en vedette trois versions différentes de Spider-Man. Ils affronteront les méchants de tous les films Spider-Man que Sony a réalisés jusqu’à présent. Feige a reconnu le gros spoiler dans une récente interview. Il a répondu aux commentaires de l’un des acteurs jouant un méchant dans No Way Home. Le genre de méchant qui ne serait pas dans le film sans le multivers.

Compte tenu de tout cela, No Way Home sera un énorme succès auprès des fans de MCU, que Sony et Marvel publient ou non des bandes-annonces avant la date de première. La seule chose qui aura un impact sur le succès du film au box-office est la pandémie.