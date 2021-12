Le mystère de l’intrication quantique est de plus en plus recréé en laboratoire

09/12/2021 à 08:00 CET

« L’intrication quantique » est l’un des nombreux dispositifs d’intrigue qui apparaissent dans les films de science-fiction modernes.

Les fans des films de super-héros Marvel, par exemple, seront familiers avec l’idée que différentes chronologies se confondent et se croisent, ou que les destins des personnages s’entremêlent par des moyens apparemment magiques.

Mais « intrication quantique » n’est pas seulement un mot à la mode de science-fiction. C’est un phénomène très réel, déroutant et utile. L' »intrication » est un aspect de la plus grande collection d’idées en physique connue sous le nom demécanique quantique

, qui est une théorie qui décrit le comportement de la nature au niveau atomique, et même subatomique.

Comprendre et tirer parti de l’entrelacement est essentiel pour créer de nombreuses technologies de pointe. Il s’agit notamment des ordinateurs quantiques, qui peuvent résoudre certains problèmes beaucoup plus rapidement que les ordinateurs ordinaires, et des dispositifs de communication quantique, qui nous permettraient de communiquer les uns avec les autres sans la moindre chance d’être entendu par un fouineur.

Mais qu’est-ce que l’intrication quantique exactement ?

En mécanique quantique, on dit que deux particules sont intriquées lorsque l’une des particules ne peut être décrite parfaitement sans inclure toutes les informations sur l’autre : les particules sont « connectées » de telle sorte qu’elles ne sont pas indépendantes l’une de l’autre.

Bien que ce genre d’idée puisse sembler logique à première vue, c’est un concept difficile à saisir, et les physiciens en apprennent encore davantage à ce sujet.

Jouer aux désJouer aux dés

Supposons que je vous donne, ainsi qu’à votre amie Thandi, une petite boîte noire opaque. Chaque boîte contient un dé ordinaire à six faces. On leur dit tous les deux de secouer légèrement leurs boîtes pour déplacer les dés.

Alors ils se séparent tous les deux. Thandi rentre chez lui dans une ville sud-africaine, Cape Town ; et vous retournez dans une autre ville, Durban. Ils ne communiquent pas entre eux pendant le trajet. De retour à la maison, chacun de vous ouvre sa boîte et regarde le chiffre en haut de son dé.

Habituellement, il n’y aurait aucune corrélation entre les chiffres que vous et Thandi voyez. Elle est tout aussi susceptible d’observer n’importe quel nombre entre 1 et 6, tout comme vous.

Plus important encore, le nombre que vous voyez sur son dé n’aurait rien à voir avec le nombre que Thandi voit sur le sien. Ce n’est pas surprenant ; en fait, c’est ainsi que le monde fonctionne normalement.

Cependant, si nous pouvions faire cet exemple « quantique », les dés pourraient se comporter très différemment. Supposons que je dise maintenant à Thandi et à vous de cogner leurs boîtes l’une contre l’autre, avant de les secouer séparément et de prendre des chemins différents.

Dans une analogie avec la mécanique quantique, cette action de cogner les deux boîtes l’une contre l’autre enchanterait les dés et les lierait, ou les enchevêtrerait, d’une manière mystérieuse : une fois chacun rentré chez lui, ouvrez sa boîte et voyez comment cela s’est passé. dés : votre numéro et celui de Thandi seront parfaitement corrélés. Si vous voyez un ‘4’ à Durban, vous savez que Thandi au Cap est également assuré d’afficher un ‘4’ sur son dé ; si elle voit un ‘6’, elle le verra aussi.

Dans cette analogie, les dés représentent des particules individuelles (telles que des atomes ou des particules de lumière appelées photons) et l’acte magique de rassembler physiquement les boîtes est ce qui les enchevêtre, de sorte que mesurer un dé nous donne des informations sur l’autre.

Faire un meilleur gâchisFaire un meilleur gâchis

Pour autant que nous le sachions, il n’y a pas d’action magique pour enchanter une paire de dés ou d’autres objets à notre échelle macroscopique humaine (s’il y en avait, nous pourrions faire l’expérience de la mécanique quantique dans notre vie quotidienne et ce ne serait probablement pas si un concept étrange et déroutant. ).

Pour l’instant, cependant, les scientifiques doivent se contenter d’utiliser des choses au niveau microscopique, où il est beaucoup plus facile d’observer des effets quantiques, comme des atomes chargés appelés ions ou des dispositifs supraconducteurs spéciaux appelés transmon.

C’est le genre de travail qui a lieu dans le Structured Light Laboratory de l’Université du Witwatersrand en Afrique du Sud.

Cependant, au lieu d’ions ou de transmons, les chercheurs du laboratoire ont utilisé des particules de lumière, appelées photons, pour mieux comprendre la mécanique quantique et ses implications.

Nous nous intéressons à l’utilisation de la nature quantique de la lumière à diverses fins : de la conception de systèmes de communication efficaces qui sont totalement impossibles à pirater par un tiers malveillant, à la création de méthodes pour imager des échantillons biologiques sensibles sans les endommager.

Des études comme celle-ci nécessitent souvent que nous commencions avec des états spécialement créés de photons intriqués. Mais ce n’est pas aussi simple que de mettre deux dés dans des boîtes séparées et de les cogner l’un contre l’autre.

Les processus utilisés pour créer des photons intriqués dans un vrai laboratoire sont limités par de nombreuses variables expérimentales, telles que la forme des faisceaux laser utilisés dans les expériences et la taille des petits cristaux où les photons intriqués sont créés.

Gérer l’enchevêtrementGérer l’enchevêtrement

Ces travaux peuvent donner des résultats insatisfaisants, ou des états non idéaux, qui obligent les chercheurs à rejeter de manière sélective certaines mesures une fois qu’une expérience est réalisée. Ce n’est pas une situation optimale : les photons sont rejetés et donc de l’énergie est gaspillée.

Un groupe de chercheurs en laboratoire, dont moi-même, a récemment fait un pas vers la résolution de ce problème.

Dans un article de magazine, nous avons calculé mathématiquement quelle devrait être la forme optimale du laser afin de créer au mieux l’état d’enchevêtrement avec lequel un expérimentateur aimerait commencer son expérience.

La méthode propose de changer la forme du faisceau laser d’entrée au début d’une expérience, afin de maximiser le processus de création de photons intriqués dans une deuxième phase de l’expérience.

Cela signifie qu’il y aura plus de photons disponibles pour exécuter une expérience comme vous le souhaitez et moins de photons parasites.

L’amélioration de l’efficacité du processus de création et de manipulation de l’intrication, en utilisant des techniques telles que celle proposée, sera importante pour optimiser l’efficacité d’un certain nombre d’autres technologies quantiques, telles que les systèmes de cryptographie quantique et les autres technologies déjà mentionnées.

Ceci est particulièrement important alors que la quatrième révolution industrielle mondiale progresse et que les technologies basées sur la mécanique quantique deviennent sans aucun doute plus courantes.

Nicholas Bornman est un étudiant diplômé de l’Université du Witwatersrand en Afrique du Sud. est

