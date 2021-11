Le mystère de l’origine de Covid se révèle comme une «distribution beaucoup plus large qu’on ne le pensait auparavant» | Sciences | Nouvelles

Les agences de renseignement américaines examinent les données du laboratoire de Wuhan

Le rapport, rédigé par Etienne Simon-Loriere de l’Institut Pasteur à Paris et Veasna Duong du Réseau international des Instituts Pasteur à Phnom Penh, était basé sur deux échantillons prélevés sur des rhinolophes au Cambodge. Leurs conclusions suggèrent que des coronavirus similaires peuvent être endémiques dans de vastes régions d’Asie du Sud-Est.

Le rapport, publié aujourd’hui par la revue scientifique Nature, met en évidence les chauves-souris en fer à cheval (genre Rhinolophus) comme le «principal réservoir naturel» des coronavirus liés au SRAS, également nommés Sarbecovirus2.

Il déclare : « En effet, une grande diversité d’espèces de coronavirus a été trouvée chez des chauves-souris Rhinolophus collectées dans plusieurs provinces de Chine.

« À ce jour, les parents les plus proches du SRAS-CoV-2 ont été identifiés à partir de chauves-souris en fer à cheval échantillonnées dans la province du Yunnan, dans le sud de la Chine. »

Des souches similaires de coronavirus ont été identifiées chez plusieurs espèces de chauves-souris en fer à cheval (Image : GETTY)

Un marché humide à Macao, similaire à ceux de Wuhan où COVID-19 a été repéré pour la première fois (Image: GETTY)

Ceux-ci ont été séquencés à partir d’une chauve-souris Rhinolophus affinis en 2013, d’une chauve-souris Rhinolophus malayanus en 2019, et d’un Rhinolophus pusillus en 2020.

En outre, deux autres virus similaires ont été trouvés chez des pangolins de la Sonde (Manis javanica) trouvés dans deux provinces du sud de la Chine.

Des virus apparentés plus éloignés ont été détectés chez des chauves-souris dans la province du Zhejiang, dans l’est de la Chine en 2015 et 2017.

Des chauves-souris en fer à cheval dans une grotte en Chine (Image : GETTY)

« Plus de 25 % de la diversité mondiale des chauves-souris s’y trouve, et un proche parent du SRAS-CoV-2 a été identifié chez des chauves-souris capturées dans une grotte en Thaïlande en juin 2020. »

Ils ont ajouté : « Dans ce travail, nous rapportons l’identification et la caractérisation de deux coronavirus étroitement liés au SRAS-CoV-2 chez des chauves-souris échantillonnées au Cambodge en 2010, indiquant que cette lignée virale circule dans une zone géographique beaucoup plus large que précédemment signalé. »

Les deux échantillons du rapport ont été prélevés sur des rhinolophes de Shamel (Rhinolophus Shameli) testés en décembre 2010 dans la province de Steung Treng au Cambodge.

Le rapport explique : « Les deux séquences sont étroitement liées au SRAS-CoV-2, présentant une identité nucléotidique de 92,6 % à travers le génome et une organisation génomique identique. »

Des coronavirus ont également été détectés chez les pangolins (Image : GETTY)

Un hôpital temporaire à Wuhan en 2020 (Image : GETTY)

De manière significative, le rapport conclut : « Tous ces éléments suggèrent une co-circulation des ancêtres de ces sous-lignées virales avec à la fois une zone géographique plus large et des espèces de chauves-souris plus distinctes que celles précédemment identifiées.

« Il est à noter que la répartition géographique actuelle des chauves-souris R. Shameli n’inclut pas la Chine.

« Cependant, les distributions de R. affinis, R. pusillus et R. malayanus chevauchent la zone de distribution de R. Shameli en Asie du Sud-Est et s’étendent jusqu’en Chine, y compris la province du Yunnan où les autres virus étroitement liés au SRAS-CoV-2 ont été détectés.

Le rapport souligne : « Les données présentées ici indiquent en outre que les virus liés au SRAS-CoV-2 ont une distribution géographique beaucoup plus large qu’on ne le pensait auparavant, et circulent probablement via plusieurs espèces de Rhinolophus.

Fiche d’information sur la pilule antivirale (Image : Express)

« Notre compréhension actuelle de la répartition géographique des lignées SARS-CoV et SARS-CoV-214 reflète peut-être un manque d’échantillonnage en Asie du Sud-Est, ou du moins dans la sous-région du Grand Mékong, qui englobe le Myanmar, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. , ainsi que les provinces chinoises du Yunnan et du Guanxi, reliant la zone d’échantillonnage des virus les plus proches au SARS-CoV-2 identifié à ce jour.

Il ajoute: «Enfin, les pangolins, ainsi que les membres de l’ordre des carnivores, en particulier les familles Viverridae, Mustelidae et Felidae sont facilement sensibles à l’infection par le SRAS-CoV-2, pourraient représenter des hôtes intermédiaires pour la transmission à l’homme, et ne doivent pas être ignorés. dans les futurs efforts de surveillance dans la région.

Les origines de COVID-19 restent entourées de mystère.

Symptômes du coronavirus comparés à ceux de la grippe (Image: Express)

L’épidémie actuelle a été identifiée pour la première fois à Wuhan vers la fin de 2019, le bureau de l’Organisation mondiale de la santé en Chine ayant été informé de cas de « pneumonie de cause inconnue » le 31 décembre.

Beaucoup pensent que le virus est passé des chauves-souris à un hôte intermédiaire – comme les pangolins – puis aux humains.

Cependant, alors que la source était initialement considérée comme un marché humide dans la ville plus d’un mois, de nombreux scientifiques pensent que la maladie était probablement en circulation bien avant cela.

À ce jour, il y a eu plus de 250 millions de cas et plus de cinq millions de décès dans le monde, selon l’Université Johns Hopkins.