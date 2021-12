Le mystère de Monsieur Cuisine Plus, le robot de cuisine de Lidl

22/12/2021 à 09:46 CET

Place de l’Analía

– Est-ce nouveau?

– Voilà. je l’ai acheté expressément vendre et c’est comme il est sorti du Lidl.

Les utilisateurs de Wallapop ne sont pas coupés. Deux jours seulement après que le supermarché allemand a sorti un nouveau lot de son robot de cuisine, connu pour sa bataille juridique contre Thermomix et pour son prix bas, le réseau de produits d’occasion s’est rempli d’annonces le revendant plus cher.

« Si je suis honnête, je l’ai acheté avec l’idée de le vendre », reconnaît un autre vendeur de l’application qui vend le robot « entièrement scellé » 95 euros plus cher que l’original.

« Il y a une différence de prix, mais il est très difficile à obtenir car ils ne le vendent que deux fois par an. Si vous regardez autour de vous, vous verrez qu’il y a des gens qui les vendent encore plus cher. En fait, j’en ai déjà vendu un pour 280 euros », ajoute-t-il.

Lidl a mis en vente Monsieur Cuisine Plus le samedi dernier 18 décembre.

C’est le premier modèle du robot : il coûte 199 euros et l’entreprise est autorisée à le vendre. La version la plus avancée et la plus récente — Monsieur Cuisine Connect, 359 euros, avec Wi-Fi — a été retirée du marché espagnol en janvier de cette année après l’émission de la Justice qui a enfreint le brevet Thermomix. Le Thermomix coûte 1 259 euros.

Comme lors d’occasions précédentes, Lidl a mis en garde dans son médias sociaux, brochures papier et dans un communiqué de presse que le produit serait mis en vente, même si des sources proches de l’entreprise reconnaissent qu’elles ont cette fois gardé un « profil bas » et qu’elles n’ont pas autant poussé le lancement du point de vue de la communication.

« Ne la laissez pas s’échapper. Préparez-vous à aller l’acheter« , disait l’annonce. « Demain en magasin ». D’autres fois, Lidl a vendu l’appareil via le Web, mais cette fois, il n’était disponible que physiquement.

Et après! Demain le Monsieur Cuisine Plus débarque au magasin🧑‍🍳👩‍🍳

Avec quelle ordonnance allez-vous le publier ? 🤤 #APorLaNavidadConLidl pic.twitter.com/QAGlRdUe4T – Lidl Espagne (@lidlespana) 17 décembre 2021

Comme lors d’occasions précédentes, de nombreux acheteurs se sont approchés à la première heure au supermarché prêt à l’obtenir.

Sur la page Facebook de l’entreprise, les utilisateurs ont rapidement signalé quels établissements avaient encore des unités, tandis que sur Twitter, d’autres ont partagé des photographies des magasins. files d’attente et organisation.

Sachant ce qui est fait à chaque mise en vente de Monsieur Cuisine, Lidl a distribué des numéros aux clients pour qu’ils puissent l’acheter Sur la base du premier arrivé, premier servi jusqu’à épuisement des stocks.

File d’attente à l’intérieur du Lidl à partir de 8 heures pour acheter le Monsieur Cuisine, ils vous donnent même un numéro… Cela me rappelle le Cuba de Castro pic.twitter.com/JN8HPe63Is – Ro 😉 (@nefer_neferu) 18 décembre 2021

Ce n’est pas une nouvelle stratégie.

Antonio, natif de Grenade qui a acheté à la fois les modèles Plus et Connect lors des campagnes précédentes, connaît bien la situation.

« Il y a cinq ans, j’ai acheté le Plus. Je suis allé un samedi matin faire la queue parce qu’ils ont annoncé et le bruit s’est répandu qu’il y avait unités limitées. Cette fois-là, il n’y avait pas d’ordre : ils ont ouvert la porte et nous avons couru parce que ceux qui étaient derrière poussaient », explique-t-il à EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

« Quand le Connect est sorti, j’ai vendu celui que j’avais à un ami et j’y suis allé une heure et demie avant l’ouverture du magasin. Il y avait des gens qui étaient là depuis cinq heures du matin », poursuit-il. « Là, ils ont distribué des numéros et ils ont limité l’achat à deux unités par personneBien que si un couple marié ou un père et un fils partaient, ils en prendraient quatre. En moins de dix minutes, ils étaient épuisés. »

A la recherche de la rareté

Si votre robot culinaire a autant de succès, Pourquoi Lidl n’augmente-t-il pas sa disponibilité ? Pourquoi ne le sortez-vous qu’une ou deux fois par an et devez-vous le rationner ? Ne serait-il pas plus rentable pour vous de le garder dans vos étagères toute l’année ?

Lidl, qui n’a pas répondu aux questions de ce journal, n’a pas publié cette année de données sur le nombre de Monsieur Cuisine qu’il a mis en vente. En 2018, selon les données publiées par El Confidencial, il offrait 25 000 unités.

Lidl possède 630 magasins en Espagne. Si l’on considère que cette année il leur a offert, il n’atteint pas 40 unités en moyenne par magasin. Les utilisateurs de Facebook ont ​​indiqué qu’entre 50 et 70 étaient arrivés dans leurs établissements.

Dans le communiqué de presse de la campagne 2019, qui a eu lieu en novembre, il a déclaré qu’à ce jour, il avait vendu 120 000 unités. A cette époque, il était sur le marché depuis six ans, ce qui signifie en moyenne 20 000 robots par an.

Le Thermomix, à titre de comparaison, se vend environ 200 000 unités par an dans notre pays. C’est une marque avec plus d’expérience, mais le produit est jusqu’à quatre fois plus cher. Ceci, ajouté aux prix qui sont traités à la revente, suggère que si Lidl avait plus de stock, il continuerait à le vendre. La question est de savoir si cela en vaut la peine.

« En marketing, on appelle ces produits des ‘lancements’ ou des revendications », explique Fran Torreblanca, professeur de marketing à l’ESIC Business School. « Lidl est en concurrence avec d’autres surfaces low-cost, comme Aldi ou DIA, et se démarquer et faire parler de sa marque ils lancent ces produits. Apparemment, ils ne sont pas de son catalogue naturel, mais ils attirent l’attention. C’est la même chose qu’ils font avec des baskets. »

Le phénomène de Monsieur Cuisine est le même que celui de baskets par Lidl, mais plus cher. Le supermarché sort des éditions limitées de ces chaussures, manque d’unités et apparaît jusqu’à 25 fois plus cher à la revente.

#Italie et mode. Baskets Lidl : Prix boutique officiel = 12,5 €

Prix ​​sur Ebay = 250/300 €

Quelqu’un a acheté des centaines de paires de baskets pour les vendre comme s’il s’agissait d’une « édition exclusive limitée & rdquor; #PicarescaNivelPro 🤦🏽‍ & féminin; ️ pic.twitter.com/v6H4i97LuD – Ane Irazabal (@AneIrazabal) 19 novembre 2020

« Les unités limitées sont essentielles. Ce sont des produits fonctionnels et attrayants. La pénurie suscite la conversation dans les réseaux associés à la marque Lidl » Il continue. » Si vous ajoutez l’urgence, le sentiment que les autres peuvent le supporter, vous avez une formule très cool. Qu’ils sautent sur Wallapop est intéressant pour eux, car ils atteignent des réseaux dans lesquels se trouve leur public cible : les personnes qui recherchent des produits bon marché. C’est un mode d’absorption indirect. »

Aucun de ces produits ne semble rentable, estime Paco Lorente, directeur créatif du cabinet de conseil Sinaia Marketing.

« Ils veulent que la marque sonne dans l’esprit du consommateur. Que vous achetiez chez Lidl ou non, la plupart d’entre nous connaissent la marque et c’est grâce à de petites choses comme celle-ci. Ils attirent beaucoup l’attention. »

Lidl mène la bataille pour part de marché zéro de Mercadona, le supermarché où la plupart des Espagnols font leurs courses.

Ces dernières années, le Groupe DIA a chuté tandis que Lidl a grandi comme de la mousse, passant de 4,3% de part en 2017 à 6,9% cette année. Est-ce déjà le troisième supermarché du pays, derrière la chaîne valencienne et Carrefour, à qui elle se rapproche petit à petit selon les données du cabinet de conseil Kantar.

Les experts de Kantar rappellent souvent qu’une des clés du succès de Lidl et de son partenaire allemand Aldi réside dans la communication, plus risquée que celle de Mercadona.

Des campagnes comme le robot, les baskets ou les écouteurs de type ‘airpods’, lancés en édition limitée et avec impact énorme sur les réseaux, les médias et dans les magasins eux-mêmes en formant des files d’attente, en donner un bon compte.

« Mercadona fonctionne généralement sur ordonnance dans certains segments de la population. S’il y a des gens qui recherchent une alimentation saine, ils en font la promotion avec des produits, des prix et de la qualité. Mais c’est un autre type de stratégie », conclut Torreblanca. « Lidl’s est beaucoup plus agressif et amusant. »