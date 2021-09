Le mystère de Sergio Ramos

09/10/2021

Le à 17:44 CEST

Jordi Pozo

Sergio Ramos ne lève pas la tête. Le défenseur central espagnol a subi un nouveau revers, une nouvelle blessure qui le maintiendra indéfiniment hors du terrain. Dans un communiqué publié par l’équipe parisienne, dans lequel elle met à jour l’état des blessures des joueurs de l’équipe première, il a été signalé qu'”un nouveau malaise au mollet” de Ramos qui sont apparus au cours du processus de reconditionnement physique.

« Sergio Ramos : dans son processus de remise en forme physique, une gêne au mollet est apparue la semaine dernière qui a nécessité une adaptation de sa charge de travail. Dès la semaine prochaine, il reprendra sa préparation individuelle sur le terrain.

La nouvelle blessure plonge dans le sentiment, en vigueur depuis le début de l’année, qu’il se passe quelque chose avec Sergio Ramos, que sa condition physique n’est pas optimale et qu’à 35 ans, tant de temps morts peuvent faire des ravages. 2021 est une épreuve pour le camero. À ce jour, Ramos a été blessé pendant 211 jours et a raté 24 matchs entre le Real Madrid et le PSG. Au cours de cette année, le défenseur central n’a disputé que trois matchs complets.

Et c’est que Ramos, en plus, a eu des blessures de toutes sortes. Il a commencé l’année avec des problèmes d’estomac, qui lui ont fait rater une réunion, et il a continué avec une déchirure au ménisque qui l’a tenu à l’écart pendant près de deux mois. Un traumatisme en mars lui a fait rater un autre match et, ensuite, une blessure musculaire l’a mis KO pendant un autre mois, au cours duquel il avait également le coronavirus.

Son inactivité lui a fait rater l’Eurocup et pendant l’été, il a continué à avoir des problèmes physiques, au tendon et à la cuisse, le rendant incapable de s’entraîner normalement avec ses nouveaux coéquipiers ou de faire ses débuts avec le PSG. Le nouveau revers au mollet montre une année catastrophique pour Sergio Ramos, qui espère retrouver son niveau et ravir de son leadership et de ses conditions défensives un Parc des Princes qui attend toujours avec impatience sa première.