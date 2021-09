Le mystère derrière le tigre noir d’Odisha est-il résolu ? Cette recherche pourrait avoir des réponses

Les chercheurs ont examiné les analyses génétiques d’autres tigres en Inde et les données simulées par ordinateur. (Image : IE)

Tigre noir à Odisha : Le mystère derrière les tigres noirs d’Odisha a-t-il enfin été résolu ? Les tigres noirs se trouvent principalement dans le Similipal d’Odisha et font l’objet d’une fascination depuis des années en raison de leur pelage à prédominance noire. Cependant, maintenant, une équipe de scientifiques a découvert qu’une seule mutation dans un gène est à l’origine de l’élargissement des rayures noires et de l’empiètement sur la peau fauve de ces tigres, semblant parfois même être complètement sombres. Selon un rapport de l’agence de presse PTI, l’équipe était dirigée par Uma Ramakrishnan, une écologiste, et son étudiant Vinay Sagar du NCBS ou du Centre national des sciences biologiques.

L’équipe a découvert que toute la coloration distinctive des tigres noirs est due à une mutation du gène appelé Transmembrane Aminopeptidase Q ou Taqpep.

Le rapport a cité le professeur Ramakrishnan du NCBS disant que leur étude était la première et la seule à examiner la base génétique de cette apparence (phénotype) du tigre noir. Elle a ajouté que même si ce phénotype avait fait l’objet de discussions et d’écrits et était une cause de fascination, cette étude marquait la première fois que les fondements génétiques de l’apparence étaient étudiés scientifiquement.

Les chercheurs ont examiné les analyses génétiques d’autres tigres en Inde et les données simulées par ordinateur. Ils ont découvert que les tigres noirs de Similipal pouvaient provenir de tigres qui avaient une très petite population fondatrice et pouvaient être consanguins. L’étude a été publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences en début de semaine. Il a également noté que les tigres noirs du Similipal sont une population isolée dans la partie orientale de l’Inde, et par conséquent, il existe un flux génétique très restreint entre ces tigres et les autres.

Cela, a noté l’étude, peut avoir des implications clés pour la conservation des tigres, car les populations isolées et consanguines sont susceptibles de disparaître, cela aussi sur de courtes périodes de temps.

De plus, jusqu’à présent, les tigres noirs n’ont pas non plus été trouvés à l’état sauvage dans d’autres parties du monde, a déclaré Sagar.

Les chercheurs ont collaboré avec des experts en tigres en Inde et dans le monde et ont découvert que les manteaux pseudomélaniques ou faussement colorés étaient dus aux gènes. Ils ont ensuite découvert que les tigres noirs étaient essentiellement des tigres du Bengale ayant une seule mutation de base. Ce sont différentes mutations dans ce gène lui-même qui provoquent des changements similaires dans les couleurs du pelage de nombreuses autres espèces de chats sauvages, y compris les majestueux guépards.

