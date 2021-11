Le mystère des anciens fossiles de baleines dans le désert d’Atacama au Chili offre des indices sur les baleines échouées

Chaque année, des milliers de baleines s’échouent – ​​ce qui signifie qu’elles se retrouvent piégées sur des plages ou dans des eaux peu profondes – et il est vraiment difficile de comprendre pourquoi.

Ce n’est pas faute d’avoir essayé. Des équipes de chercheurs médico-légaux enquêtent sur les baleines échouées, étudient des organes, analysent des parties du corps avec des tomodensitomètres, fouillent dans le contenu de l’estomac et vérifient la peau pour les cicatrices. Mais ces détectives de baleines méticuleux ne trouvent toujours pas de réponses.

« Nous ne pouvons qu’environ 50 pour cent du temps, si tant est, vous donner une réponse solide sur la raison pour laquelle cet animal est mort et pourquoi il s’est échoué », explique Darlene Ketten, biologiste marine à la Woods Hole Oceanographic Institution qui qualifie son travail de » CSI : La plage. »

L’une des raisons pour lesquelles il est difficile de comprendre comment les baleines meurent est que les scientifiques ne savent pas grand-chose sur leur mode de vie, explique Ketten dans le dernier épisode d’Inexplicable, le podcast de Vox sur les mystères de la science. Ils s’étendent largement à travers la planète et plongent profondément. Il y a beaucoup de choses sur leurs corps compliqués que nous ne comprenons pas encore. Et ces chercheurs travaillent souvent avec des carcasses de baleines qui se décomposent depuis des jours, ce qui peut fausser les preuves laissées pour compte.

Certaines baleines échouées sont encore plus difficiles à étudier car elles sont vraiment très vieilles. En 2011, Nick Pyenson, conservateur des mammifères marins fossiles au Smithsonian National Museum of Natural History, s’est attaqué à une affaire froide qui n’avait pas été résolue depuis longtemps – sept à neuf millions d’années, pour être précis.

Pyenson, qui est également l’auteur de Spying on Whales, était en voyage de recherche dans le désert d’Atacama au Chili, une belle étendue de roche et de sable parsemée d’orange, de beige et de violet en raison de la présence de fer et d’autres minéraux. Il était là pour rechercher les origines d’un courant océanique à proximité, mais en cours de route, il a été distrait.

« Il y a tous ces squelettes de baleines à côté de cette colline », lui dit un jour Pyenson, l’un de ses collègues, Mario Suarez. « Il faut que tu vérifies ! C’est incroyable! »

La colline était connue localement sous le nom de « Cerro Ballena » ou « Whale Hill », car des os de baleine fossilisés y avaient été trouvés dans le passé. Des bulldozers venaient de traverser pour couper un chemin pour une nouvelle autoroute, et ils ont exposé plus de squelettes. Quand Pyenson est allé voir, il était complètement dépassé.

« C’était squelette de baleine après squelette de baleine après squelette de baleine, complet du nez à la queue. Certains d’entre eux se sont étendus presque comme des anges de neige que font les enfants », se souvient Pyenson. « C’est comme s’ils étaient morts et que leurs squelettes n’avaient pas été dérangés. »

Les paléontologues étudient plusieurs squelettes de baleines fossiles mis au jour par un projet de construction d’autoroute à Cerro Ballena.Adam Metallo/Smithsonian Institution

Adam Metallo/Institution Smithsonienne

C’était presque du jamais vu : des squelettes pleins et magnifiquement préservés, s’étendant sur 40 pieds dans toutes les directions. « Sur le terrain, vous passez beaucoup de temps à chercher, et souvent vous ne trouvez qu’un rocher avec quelques morceaux d’os – et c’est une bonne journée », dit Pyenson. « Une très bonne journée consiste à trouver plus que quelques morceaux d’os ou un squelette partiel. Si vous trouvez une tête avec ce squelette, c’est un coup de circuit.

Une fois qu’il avait traité ce qu’il voyait, Pyenson s’est rendu compte qu’il allait devoir commencer un tout nouveau projet de recherche pour comprendre ce qui était exactement arrivé à ces baleines. Cela ressemblait à un ancien échouage – peut-être l’un des mieux conservés – mais cela n’allait pas être facile à résoudre. Il n’y avait pas de tissus à étudier, il ne pouvait donc pas analyser les organes ou la peau, comme le font Ketten et ses collègues chercheurs avec les baleines modernes. La fossilisation modifie également les minéraux dans les os, et les couches rocheuses les compressent en de nouvelles formes, de sorte que les os étaient des témoins quelque peu peu fiables.

Pyenson et ses collègues ont utilisé la technologie de numérisation 3D pour créer des modèles de squelettes de baleines afin de les étudier chez eux. Ils ont soigneusement analysé le sol et l’aménagement des environs, et ont finalement atterri sur trois gros indices.

Adam Metallo et Vince Rossi utilisent des scanners laser haute résolution pour documenter l’un des fossiles de baleines les plus complets du site de Cerro Ballena. En arrière-plan, le paléontologue du Smithsonian Nick Pyenson examine les données sur son ordinateur portable.Smithsonian Institution

Premièrement, les squelettes étaient enchevêtrés les uns dans les autres et presque entièrement non récupérés, ce qui suggérait que ces animaux étaient morts subitement. Deuxièmement, il y avait de nombreuses espèces dans cet ancien cimetière – des baleines, mais aussi d’autres animaux adultes et juvéniles, qui ont dit à Pyenson que la mort ne se limitait pas aux baleines.

Le troisième grand indice est venu d’une étude approfondie de la géologie locale, qui a suggéré que ces créatures étaient mortes lors de quatre événements distincts au cours d’environ 10 000 ans. Ainsi, ce qui tuait les baleines s’était produit plusieurs fois. Cela a essentiellement exclu une catastrophe naturelle peu fréquente comme une éruption volcanique.

Pyenson a commencé à réfléchir aux changements cycliques de l’océan qui pourraient tuer de nombreux animaux différents, et rapidement. « J’ai commencé à avancer vers l’idée que les proliférations d’algues nuisibles étaient une cause », dit-il. Les proliférations d’algues, ou marées rouges, sont encore gênantes à ce jour. Ils se produisent lorsque des populations de micro-organismes explosent dans un plan d’eau – parfois lorsque le ruissellement agricole inonde un lac ou un océan de nutriments comme l’azote. Ces minuscules organismes peuvent produire des toxines qui peuvent s’avérer très mortelles, très rapidement.

Pyenson a émis l’hypothèse que le ruissellement des zones environnantes riches en minéraux – des minéraux qui confèrent encore aux sables de l’Atacama leurs couleurs vives – aurait pu périodiquement provoquer des proliférations d’algues dans l’océan qui couvrait autrefois cette zone. Mais il voulait des preuves qui tiendraient devant le tribunal de l’opinion scientifique.

S’il s’agissait d’une nouvelle scène de crime, il aurait pu fouiller dans les entrailles de la baleine, trouver un tas de toxines et attraper la marée rouge en flagrant délit. Mais parce que sa scène de crime avait des millions d’années, il ne pouvait qu’étudier ses modèles photographiques à la place. Ceux-ci ont continué à montrer que les squelettes de baleines étaient entourés d’anneaux de sédiments oranges – des tapis d’oxyde de fer, que Pyenson interprète comme des algues possibles dans les archives fossiles. « Je n’arrêtais pas de me demander, est-ce l’algue de la mort ? » dit Pyenson en riant.

Un cadre des images 3D capturées par la Smithsonian Institution montrant des os de baleine fossilisés entourés de sédiments orange. Vous pouvez zoomer sur ces images de plus près sur le site Web du Smithsonian.Smithsonian Institution

Son équipe a ramené des échantillons de ce sédiment orange aux États-Unis et les a examinés au microscope électronique. Les images comprenaient de minuscules sphères de la bonne taille pour être une algue de la mort, dit Pyenson, mais toutes leurs caractéristiques distinctives avaient été effacées par des millions d’années.

«Nous sommes si proches d’une arme fumante», dit-il. « C’est alléchant. Mais c’est ainsi que se déroule une grande partie de la science historique. Vous luttez avec et vous voulez obtenir la réponse. Mais parfois, les preuves que vous êtes en mesure de trouver pour répondre à vos questions ne sont pas entièrement satisfaisantes.

Jeremy Goldbogen, biologiste marin à l’Université de Stanford, a lu l’article de Pyenson en 2014 et a déclaré à la revue Science que les positions des différents squelettes semblaient compatibles avec un échouage.

David Caron, qui a fait des recherches sur les proliférations d’algues à l’Université de Californie du Sud, a également interrogé sur les recherches de Pyenson en 2014 et a déclaré à National Geographic que les proliférations d’algues actuelles anéantissent également un large éventail d’animaux marins. « Il y a certainement des milliers de morts d’otaries, des dizaines à des centaines de dauphins, des centaines de pélicans qui ont tous été anéantis par le même événement toxique », a-t-il déclaré au magazine.

Selon Pyenson, ces parallèles entre le passé et le présent vont dans les deux sens. « Je trouve que l’étude des mondes passés est une sorte de voyage dans le temps », dit-il. « Vous pouvez parcourir ces mondes passés qui ressemblent presque à des mondes extraterrestres. »

Même s’il n’est jamais en mesure de déterminer avec certitude ce qui s’est passé à Cerro Ballena, Pyenson dit que le site suggère que les échouages ​​de baleines se produisaient des millions d’années avant que les humains modernes n’évoluent. C’est un contexte utile pour les chercheurs qui tentent de prévenir les échouages ​​de nos jours.

Par exemple, une grande partie des fossiles proviennent de baleines à fanons, même si les baleines à fanons ne représentent qu’une petite fraction des échouages ​​de baleines aujourd’hui. Alors, qu’est-ce qui a changé entre aujourd’hui et aujourd’hui ? D’une part, des siècles de chasse à la baleine ont décimé les populations de baleines à fanons, dit Pyenson.

Ces échouages ​​se produisent « depuis qu’il y a des baleines », explique Ketten. Mais les humains contribuent maintenant au problème, que ce soit par la chasse à la baleine, la pollution plastique ou le changement climatique. « Ce dont nous devons être responsables, ce sont les actions que nous entreprenons dans l’océan qui peuvent être (…) rendre les animaux moins en forme, en moins bonne santé, moins capables de se reproduire, de s’accoupler, de trouver de la nourriture. »

Les fossiles de baleines comme ceux que Pyenson a étudiés dans le désert d’Atacama peuvent servir d’instantané ou de référence, révélant à quoi ressemblaient les échouages ​​de baleines avant l’arrivée des humains. Et plus les chercheurs peuvent établir sur le passé lointain, plus ils en savent sur les effets que les humains ont sur ces mammifères majestueux.